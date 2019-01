OM, Rudi Garcia : "Je n'ai jamais perdu l'espoir"

En pleine tempête, l'entraîneur de l'OM continue de s'accrocher. Le technicien français a évoqué le retour de Kostas Mitroglou dans le groupe.

De nouveau battu en milieu de semaine en Ligue 1, cette fois-ci sur la pelouse de l'AS Saint-Etienne, l'Olympique de Marseille connaît un début d'année 2019 compliqué. Les Phocéens s'engluent petit à petit dans une crise de résultat et Rudi Garcia est de plus en plus contesté par les supporters de l'OM qui veulent son départ. En conférence de presse, l'entraîneur de Marseille ne s'est pas laissé abattre et continue de croire en ses joueurs.

"Je n'ai jamais perdu l'espoir. Ce qui m'ennuie pour les joueurs : les deux bonnes performances n'ont pas été validées par des victoires. La saison dernière, avec les mêmes matches, cela aurait tourné en notre faveur. Contre Monaco, au Vélodrome, la pression sur l'adversaire, sur l'arbitrage aurait été terrible et on aurait été plus en confiance, il y a eu des moments de fébrilité. On ne l'a pas vu à Saint-Etienne, ce manque de confiance, c'est ça qui me plaît", a indiqué l'entraîneur français.

"Balotelli ? Pas de temps à perdre avec ça"

"On doit s'appuyer sur ce qu'on a fait du bien. Je m'attelle à convaincre les joueurs sur ce point depuis mercredi soir. Ce qui m'a plu à Saint-Etienne, c'est qu'on a fait un bon match contre Monaco, trois jours avant, et j'aurais pu rester dans le système favori des joueurs, une défense à quatre, un certain confort. Je leur ai changé le système, je les ai convaincus qu'il s'agissait du schéma pour faire le meilleur résultat possible, et ils l'ont animé à merveille", a ajouté Rudi Garcia. À ne pas rater Chelsea, Maurizio Sarri : "Je n'étais pas le seul responsable du succès de Gonzalo Higuain"

L'entraîneur de l'OM a annoncé le retour de Kostas Mitroglou : "Kostas sera dans le groupe à l'avenir. Mercredi, c'était un choix tactique, j'avais besoin de joueurs de courses, de vitesse, j'ai fait le choix de prendre ceux-là sur le banc. J'attends une réaction, Kostas l'a. Jeudi, j'ai eu peur qu'il blesse un joueur à l'entraînement, de par son engagement. C'est le début d'une réponse positive. Balotelli ? Je m'occupe de Kostas(Mitroglou), de Valère (Germain), de Clinton (Njie)... de tous ceux qui peuvent jouer en pointe à l'OM. Le reste est hypothétique. Je n'ai pas de temps à perdre avec ça".

Rudi Garcia vise uniquement une victoire contre Caen : "Je me fixe la victoire, dimanche. Vous le savez, même quand on gagnait des matches, je vous disais que l'objectif principal était le match suivant. Ce n'est pas de la langue de bois, c'est la vérité. Je connais les règles du jeu : ça va bien, tout est beau, ça va pas bien, on invente des choses, on creuse, on cherche, on fouille les poubelles. Il n'y a pas de soucis par rapport à ça. Ne vous inquiétez pas, les joueurs entendent aussi ce qu'ils n'ont pas fait de bien et ce qu'ils doivent améliorer. On ne peut pas se permettre de ne pas être justes et honnêtes. Les joueurs n'aiment pas quand vous ne l'êtes pas. Il faut savoir dire ce qu'on pense mais aussi les motiver et être positif".