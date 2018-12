OM, Rudi Garcia fait face aux critiques : "Je suis aussi responsable que la saison dernière"

Avant le dernier match de l'année 2018 contre Angers, l'entraîneur de l'OM a tenté de désamorcer la mauvaise atmosphère autour de l'OM.

L'Olympique de Marseille de Rudi Garcia doit absolument finir son année 2018 sur une bonne note sur la pelouse d'Angers ce samedi soir. Les Phocéens enchaînent les contre performances depuis plusieurs semaines et commencent à se mettre leur propres supporters à dos. En conférence de presse, RudI Garcia a confessé ne pas se sentir menacé par les récents résultats.

"On est dans le vrai, sur ce qu’ils ont montré mercredi notamment en deuxième période. Le football c’est souvent affaire de détails, il nous l’a rappelé mercredi. Certains moments de matchs sont importants et on doit mieux les négocier. On doit être plus efficaces, et améliorer certaines choses. Le travail reste la base de tout. Il faut être lucide ont est l’OM, on doit gagner plus de matchs. On est plombés par une aventure européenne cette saison de très mauvais niveau, c’est ce qui nous met à mal", a analysé Rudi Garcia.

"Ne pas tomber dans la sinistrose"

"Je suis autant responsable que la saison dernière. Je suis le guide, je suis triste de la situation, je ne peux m’en satisfaire. Il faut qu’on soit capables de retrouver ce qui fait notre force. Mon cas n’est pas important, je fais mon travail du mieux possible, si j’avais choisi la facilité je ne serais pas venu ici. J’ai les épaules larges, qu’on s’en prenne à moi et pas aux joueurs. C’est important de ne pas tomber dans la sinistrose", a ajouté l'entraîneur français.

Rudi Garcia a admis que tout n'est pas rose : "Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de soucis. Il faut être lucide sur la situation. Nous sommes l'Olympique de Marseille, nous devons gagner plus de matches, en perdre beaucoup moins. On est plombés par une aventure en Ligue Europa de très mauvais niveau, c'est ce qui nous met à mal sur cette première partie de saison".

"On veut que les résultats soient meilleurs. En Europe, on n'a pas été à la hauteur, mais cela nous a mis en difficulté, contrairement à la saison dernière, où cela nous avait lancés sur une seconde partie de saison importante. On a une période un peu moins bonne. Le constat, on l'a déjà fait depuis un petit moment, il faut moins prendre de buts, être plus efficaces à certains moments, moins faire d'erreurs... tout le monde sait ça", a conclu le technicien de l'OM.