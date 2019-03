OM - Rudi Garcia : "C'est une très mauvaise opération"

Alors que l'OM menait 2-0, Angers est finalement parvenu à ramener un point du Vélodrome. Une très mauvaise opération, selon l'entraîneur marseillais.

"On sait que le football va vite. Il va falloir mettre cet après-midi de côté [...] et retrouver ce qui faisait notre force il y a deux semaines, repartir de l'avant. Tout le monde est en furie, on avait à coeur de gagner devant notre public. Tout le monde était en colère, le coach le premier, mais nous aussi, on sait les choses qu'on a mal fait aujourd'hui", confiait Valère Germain, ce samedi, au sortir du match nul (2-2) concédé par l'OM face à Angers, au micro de Canal+.

"On s'est compliqué la vie, on leur a donné des munitions"

Une déception apparente, qui fait désormais écho aux déclarations de son entraîneur, Rudi Garcia, qui regrette pour sa part d'avoir permis au SCO d'Angers de revenir dans la partie, et ce alors que les Phocéens avaient le match en main et réalisaient une bonne opération au classement.

"On a, en partie, arrêté de jouer, on s'est compliqué la vie, on leur a donné des munitions. Après quand on prend deux penalties et un rouge à domicile... On s'est fait mal tout seul. Sur un plan comptable, c'est une très mauvaise opération. On a peut-être trop défendu en seconde période", a d'abord confié le technicien.

"On n'a pas suffisamment joué pour gagner la seconde période. On a été bons et flamboyants pendant 30 minutes, il aurait fallu continuer comme ça en seconde période", a ensuite regretté Rudi Garcia dans des propos rapportés par Canal+. Désormais relégué à huit longueurs de l'Olympique Lyonnais au classement, et ce à moins de dix journées de la fin, l'OM a peut-être dit adieu à la Ligue des Champions ce samedi après-midi, sur la pelouse du Vélodrome.