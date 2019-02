OM, Rudi Garcia : "Balotelli a besoin de se sentir aimé"

Rudi Garcia, le coach de Marseille, a énuméré les différents atouts que possède son dernier renfort, l'Italien Mario Balotelli.

Recruté lors des dernières heures du mercato, Mario Balotelli répond pour l'instant parfaitement aux attentes du côté de Marseille. En trois matches joués, l'Italien a déjà trouvé le chemin des filets à deux reprises. Un rendement étincelant qui fait le bonheur des supporters olympiens, mais aussi et surtout du coach de l'équipe, Rudi Garcia.

Ce jeudi, en conférence de presse, l'entraineur marseillais s'est longuemement exprimé à propos de son avant-centre italien. Il a commencé par mettre en exergue toutes les qualités que ce dernier apporte à sa formation. "Mario est différent de ce qu'on a pu avoir, même si c'est un attaquant de surface, plus qu'autre chose, a-t-il déclaré. Il joue bien avec l'équipe, on est capables de le trouver en point d'appui. Quand on est relativement bas et sous pression, on doit être capables de le trouver pour qu'il nous garde les ballons et fasse remonter le bloc. Il a une belle vision du jeu, il est capable de jouer en une touche, on l'a vu sur l'ouverture pour Bouna Sarr en première période, ça, il l'a".

Garcia a ensuite osé une comparaison entre "Super Mario" et une autre star italienne qu'il a eu l'honneur de diriger par le passé. "Toutes proportions gardées, je retrouve du Francesco Totti, sur cette capacité à jouer en profondeur en une touche, avec cette vision du jeu et cette faculté à mettre le ballon dans la course du partenaire. Il faut être proches de lui pour bénéficier de cela et lui amener du soutien. Quand on joue plus haut, il peut orienter le jeu, mais cela ne doit pas être préjudiciable à sa présence dans la surface de réparation pour marquer des buts", a-t-il indiqué.

Enfin, Garcia a aussi évoqué la personnalité de Balotelli et la manière dont il est considéré dans le vestiaire : "Tout joueur a besoin de se sentir aimé. Mario, on savait que c'était un bon coéquipier, cela nous avait été confirmé avant qu'il arrive. C'est un joueur apprécié. Il est en confiance, assez joyeux, tout le monde l'a bien intégré. Il ne se met pas en avant, il se montre disponible et souriant, montre sa motivation. Il a marqué deux buts en trois matches, c'est bien et il faut que ça continue. Ma seule préoccupation, c'est son état athlétique. On est en train de refaire une préparation de début de saison avec lui. Mais en tout cas il fait des efforts et semble épanoui".