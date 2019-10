OM, Rongier : "Trop tôt pour dire que je suis titulaire"

Le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille veut continuer de prouver à son entraîneur qu'il mérite d'être aligné dans le onze de départ.

Valentin Rongier a connu sa première titularisation le week-end dernier sous ses nouvelles couleurs face au . Remplaçant lors de ses trois premières rencontres, l'ancien milieu de terrain du FC a enfin été aligné dans le onze de départ par André Villas-Boas et a délivré une prestation convaincante. Présent en conférence de presse avant le déplacement à Amiens, Valentin Rongier est content de ses débuts avec l'OM et veut valider sa place de titulaire dans les prochaines semaines.

"C'est trop tôt pour dire que je suis devenu titulaire. Après, le coach m'a donné cette opportunité de jouer et de démarrer le match. J'espère lui avoir montré que je pouvais être performant. Pour un joueur, c'est plus facile d'être performant quand on enchaîne les rencontres. Mes débuts sur le banc ? J'ai été patient, c'est normal, je venais d'arriver et le groupe vit bien. Cela aurait été illogique de montrer un mécontentement car l'équipe jouait très bien", a indiqué le milieu de terrain de l'OM.

Rongier à la disposition de Villas-Boas

"Avec le coach, ça se passe très bien. J'aime beaucoup sa méthode de travail. Il a des méthodes modernes, pour moi c'est bien dans le football actuel de se mettre à la page. Il sait rire mais aussi être sérieux quand il faut. Si le coach décide de jouer en 433 et que je remplace Kevin en sentinelle, il va falloir que je sois l'équilibre de l'équipe, je peux le faire. Si on rejoue en 4231 ça sera plus simple car j'ai plus l'habitude de jouer avec ce schéma là. On est prêt, si le coach nous aligne. On n'a pas des profils similaires, on peut bien se compléter. On a tous les trois une qualité dans les petits espaces", a ajouté l'ancien du FC Nantes.

Valentin Rongier a été enchanté par sa première au Stade Vélodrome : "Pour tout joueur, ce n'est jamais simple une première au Vélodrome. Je n'avais pas peur, mais je n'étais pas à 100% moi-même. Au fur et à mesure du match, j'ai pris le tempo et je me suis mieux senti en seconde période. Je n'ai pas été surpris parce que je connaissais déjà le Vélodrome. C'est vraiment un stade unique. Quand on rentre dedans, ça procure de belles sensations".

L'ancien milieu de terrain du FC Nantes, arrivé en toute fin de mercato estival, est revenu sur son adaptation dans sa nouvelle équipe et s'entend déjà bien avec ses coéquipiers : "J'ai été surpris par la simplicité de mes coéquipiers. Dans le groupe, ils ont tous la joie de vivre. Ils travaillent tous sérieusement. Il n'y en a pas un qui se prend pour quelqu'un d'autre et ça c'est très agréable". L' se déplace à Amiens ce vendredi, avec un Valentin Rongier qui occupera vraisemblablement le poste de sentinelle selon les propos d'André Villas-Boas.