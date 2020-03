OM - Rongier dévoile son meilleur joueur de Ligue 1

Le milieu de terrain marseillais a échangé avec les supporters sur les réseaux sociaux. Il a également évoqué les championnats où il aimerait évoluer.

À l'image de plusieurs joueurs en cette période de confinement, Valentin Rongier - accompagné de son ancien coéquipier à Abdoulaye Touré - a décidé de participer à un live sur les réseaux sociaux pour répondre aux questions des supporters.

Le milieu de terrain olympien a notamment été questionné sur le meilleur joueur du championnat, et a livré une réponse sans équivoque. "Je pense qu’il n’y a pas trop de débat", a-t-il affirmé.

L'article continue ci-dessous

"Je pense que tout le monde est d’accord pour dire que Neymar fait partie actuellement, peut-être, des trois meilleurs joueurs du monde. Tous les supporters marseillais vont dire 'comment tu peux dire ça, c’est un Parisien'. Il faut être lucide, il est très fort. Verratti dans son style, il est pas mal, Payet aussi c’est quelque chose."

Plus d'équipes

Un futur en ou en ?

Alors qu'il n'a connu que la depuis ses débuts en pro à Nantes, le joueur de 25 ans s'est également confié sur les championnats qui l'intéresseraient à l'avenir.

"Les championnats que j’aimerais bien tester dans ma carrière ? Le championnat espagnol parce que c’est un style de jeu qui peut me correspondre et aussi la Premier League. C’est vraiment autre chose, et c’est bien de découvrir un autre style de championnat."