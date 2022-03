OM : Quel avenir pour Saliba alors que les discussions avec Arsenal approchent ?

William Saliba vient de vivre les plus grands jours de sa vie. Le jeune défenseur central a fait ses débuts en équipe de France vendredi, en remplaçant Raphaël Varane lors de la victoire 2-1 de l'équipe de France sur la Côte d'Ivoire.

Débuts réussis en Bleu

Mardi soir, il a fait sa deuxième apparition, jouant les 90 minutes après avoir été titularisé pour affronter l'Afrique du Sud. Les Bleus se sont imposés 5-0.

Cette semaine a été mémorable pour le défenseur, qui a également fêté son 21e anniversaire jeudi, alors qu'il était en déplacement avec la sélection de Didier Deschamps.

"C'est un honneur pour moi de porter ce maillot", a déclaré Saliba après le match contre la Côte d'Ivoire, qui s'est joué à Marseille, où il passe actuellement la saison en prêt depuis Arsenal.

"J'ai dû rester concentré parce que le public a beaucoup applaudi quand je suis entré en jeu, mais je les remercie de m'avoir donné confiance. Je vais garder ce maillot et ne pas le laver, c'est sûr !"

Saliba réalise une belle saison en France et sa première convocation en équipe nationale est une reconnaissance de ses performances depuis son arrivée à Marseille l'été dernier.

Un transfert qu'Arsenal considère comme un succès majeur, tant Saliba a été utilisé régulièrement au Stade Vélodrome.

L'ancien joueur de Saint-Etienne a disputé 28 matches toutes compétitions confondues pour le club de Ligue 1, et a été l'une des principales raisons pour lesquelles le club est actuellement deuxième au classement et s'est qualifié pour les quarts de finale de l'Europa Conference League.

Et maintenant ?

C'est exactement ce que les Gunners recherchaient lorsqu'ils ont accepté d'envoyer Saliba en prêt une nouvelle fois l'été dernier, après son séjour à Nice pendant la seconde moitié de la saison 2020-21.

Mais le succès de ce prêt semble également entraîner un dilemme majeur cet été.

Saliba n'aura plus que deux ans de contrat avec Arsenal à la fin de la saison et, étant donné qu'il n'a pas encore fait une seule apparition pour les Gunners depuis son transfert pour environ 30 millions d'euros de Saint-Étienne en 2019, la suite des événements est très incertaine.

"Je ne connais pas mon avenir, a admis l'intéressé le 23 mars. Il reste deux mois [avec Marseille]. Le plus important est de se qualifier pour la Ligue des champions et d'aller le plus loin possible en Conference League.

"Je pense qu'il y aura des discussions après, fin mai-début juin, avec Arsenal et Marseille, on décidera à ce moment-là.

"Mais je n'ai jamais caché que je me sentais bien ici. Continuer ici ne serait pas une mauvaise idée. Je connais la ville, mes coéquipiers, mon entraîneur. Mais ça ne dépend pas que de moi."

Arsenal est désormais confronté à une décision en ce qui concerne Saliba.

Alors que le défenseur approche des deux dernières années de son contrat, ils doivent décider s'ils l'intègrent enfin dans l'équipe première, ou s'ils réduisent leurs pertes et vendent au meilleur prix possible.

Et bien sûr, une grande partie de cette décision dépendra de ce que Saliba lui-même décidera.

Des sources proches du joueur ont confirmé à GOAL que les premières discussions avec Arsenal auront lieu dans les prochaines semaines.

Le camp de Saliba profitera de ces discussions pour essayer d'apprendre quels sont les plans d'Arsenal pour le défenseur avant l'été.

En l'état actuel des choses, un nouveau contrat n'a pas encore été discuté, mais si les Gunners décident qu'ils veulent que Saliba fasse partie de l'équipe première de Mikel Arteta la saison prochaine, on s'attend à ce qu'ils cherchent à lui offrir un nouveau contrat lorsque les discussions officielles commenceront.

Cependant, étant donné qu'il est heureux à Marseille, il est loin d'être évident que le défenseur soit pressé de signer une prolongation.

Les fans d'Arsenal sont naturellement impatients de voir Saliba sous son vrai jour. Son arrivée a suscité une grande excitation, beaucoup s'attendant à ce que le jeune homme ait un impact immédiat sur l'équipe première.

"C'est un joueur à long terme"

Le fait qu'il n'ait toujours pas fait d'apparition en compétition pour le club près de trois ans plus tard a laissé beaucoup de gens perplexes quant à la façon dont son développement a été géré.

"Je sais que parfois il est difficile d'expliquer ou de comprendre après l'argent que le club a dépensé pour le faire venir, pour l'envoyer en prêt", a expliqué Arteta, en parlant de Saliba plus tôt cette saison. "Mais beaucoup de choses lui sont arrivées.

"C'est un joueur à long terme pour nous et nous devons aussi le protéger. Et lui donner trois ou quatre matchs n'est pas suffisant.

"Il est très heureux d'y aller maintenant. J'espère qu'il pourra profiter de son football et être prêt pour nous la saison prochaine."

La position d'Arsenal a toujours été que Saliba fait toujours partie de leurs plans à long terme. Des sources au sein du club soulignent le fait qu'il n'y avait pas d'option incluse pour que Marseille rende son prêt permanent comme preuve qu'ils lui offriront une opportunité de réussir dans le nord de Londres.

Mais avec seulement deux ans de contrat en cours, Saliba a désormais beaucoup de pouvoir et ce qu'il décidera cet été sera crucial.

Avec Ben White et Gabriel Magalhaes qui se sont fermement établis comme la paire de défenseurs centraux de premier choix d'Arsenal sous la direction d'Arteta, Saliba pourrait naturellement hésiter à retourner dans un club où il ne serait pas garanti de temps de jeu - surtout avec la Coupe du monde 2022 à l'horizon.

Et s'il choisit de ne pas signer l'offre qui lui est faite, Arsenal n'aura d'autre choix que de vendre et de tenter de récupérer son investissement de départ.

Mais avec l'équipe d'Arteta qui semble presque certaine de revenir en Europe la saison prochaine, que ce soit en Ligue des champions ou en Ligue Europa, ils auront beaucoup plus de rencontres à disputer, ce qui donnerait au patron d'Arsenal plus de flexibilité pour faire tourner son équipe et garantir du temps de jeu aux joueurs.

"Je pense qu'il y a de la place [pour l'accueillir, avec White et Gabriel]", a déclaré Arteta, lorsqu'on lui a demandé si ses trois jeunes défenseurs centraux pourraient figurer dans le même groupe. "Nous devrons nous asseoir et décider de la prochaine étape."

Avec des pourparlers qui devraient bientôt commencer, le moment de cette décision se rapproche de plus en plus.

La semaine dernière a démontré une fois de plus que Saliba a un grand, grand avenir dans le football. Reste à savoir si ce sera avec Arsenal.