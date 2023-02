OM-PSG : Alain Roche tranche entre le duo Pablo Longoria-Igor Tudor et le duo Luis Campos-Christophe Galtier

L'ancien directeur sportif du PSG a analysé le travail des deux duo d'hommes forts du club de la capitale de l'OM avant le Classique.

Dimanche soir, ce sont deux ennemis jurés qui se retrouvent au stade Vélodrome pour le Classique du football français, mais c'est aussi deux visions diamétralement opposés et deux projets totalement différents qui s'affrontent. D'un côté l'OM, façonné par Pablo Longoria depuis un peu plus de trois ans maintenant, construit par des bonnes pioches du directeur sportif et qui s'appuie sur un jeu intense avec un énorme pressing depuis l'arrivée d'Igor Tudor.

"Une cohérence sportive dans le duo Longoria-Tudor"

De l'autre, le PSG, ses stars et ses millions d'euros. Une équipe construite autour d'un trio d'attaque infernale et qui cherche encore ses marques années après années pour tirer le maximum de la MNM avec désormais Christophe Galtier à sa tête, et un Luis Campos au dessus de lui charger d'incarner le renouveau du projet souhaité par Nasser Al-Khelaïfi.

A la veille de l'affrontement entre l'OM et le PSG, Alain Roche, ancien directeur sportif du club de la capitale pendant les années Colony Capital, a comparé le duo Galtier-Campos au duo Longoria-Tudor, affichant sa légère préférence pour celui de l'Olympique de Marseille : "Ce qui apparaît clairement, c'est la proximité entre Campos et Galtier. Galtier est venu parce que Campos a été nommé. Ils sont très proches et il y a un soutien mutuel évident. Tudor-Longoria, c'est plus neuf. Il n'y a pas encore eu de périodes vraiment difficiles pour éprouver leur relation. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'au début, dans la seule période où ça a été un peu chaud, Longoria a montré un soutien sans faille à Tudor".

"L'attitude de Campos me dérange"

"Il faudra voir l'an prochain avec une éventuelle qualification en Ligue des champions, dans des périodes plus difficiles, à quel point leur relation est solide. Ce que je trouve intéressant, dans le duo Longoria-Tudor, c'est la cohérence sportive : Longoria recrute des éléments qui collent parfaitement avec le projet de jeu de son entraîneur. On sent les deux hommes alignés sur la politique sportive", a ajouté Alain Roche.

Est-ce que Christophe

a son mot à dire en matière de recrutement ? On peut se poser la question. Mais je pense, et Christophe l'a dit publiquement, qu'il fait entièrement confiance à Luis

pour le recrutement. Dans la répartition des rôles entre ces deux-là, je perçois un déséquilibre. Pour moi, le banc de touche et le vestiaire doivent être un sanctuaire joueurs/entraîneur. Luis a outrepassé ses fonctions et fragilisé Christophe en allant dans le vestiaire, en gueulant à Monaco".

Christophe ne peut pas, bien entendu, le dire publiquement. Ou l'accabler. Mais son attitude me dérange dans le sens où le vestiaire est un espace pour l'entraîneur et je pense aussi que le directeur sportif doit amener du calme, de la mesure. Campos est un sanguin, avec beaucoup de caractère. Mais je n'imagine pas l'équivalent de sa colère après Monaco dans un grand vestiaire européen. Pas comme ça en tout cas. Est-ce que ce poste est fait pour lui ? On peut se poser la question. Sur la qualité du recruteur, je n'ai absolument aucun doute. Sur ce rôle de DS, on peut se poser la question", a conclu Alain Roche. A l'heure actuelle, au vu des moyens à leur dispositions, le duo Longoria-Tudor semble avoir effectué un meilleur travail que le duo Campos-Galtier, mais dans le football tout va très vite et nul doute que si le PSG parvient à remporter le championnat et à aller très loin en Ligue des champions, le regard ne sera plus le même.

