La venue de l'Argentin au Vélodrome était loin d'être dans toutes les conversations des supporters marseillais même s'il a été copieusement sifflé.

Dès dimanche matin, les maillots de l'Olympique de Marseille sont de sortie. Normal direz-vous, c'est jour de Classique ! « Pas besoin de la venue de Paris pour le porter. Ici certains le portent pendant une semaine entière, d'autres ne le lavent jamais », rigole un habitant de la cité Phocéenne.

On aura au moins compris qu'en ce dimanche c'est jour de match et que ceux qui ne portent pas de tenue olympienne font tâche dans le décor. Depuis midi, à intervalle régulier, la rencontre entre Marseille et le PSG rythme certaines discussions.

Dès le milieu de l'après-midi, le rond point du Prado, à quelques centaines de mètres, s'anime. Les terrasses se remplissent quand d'autres circulent dans leur voiture pour se chauffer fumigènes à la main. En plein milieu quelques supporters craquent les premiers fumigènes, quand d'autres sont sagement assis à regarder le Classico. Celui d'Espagne, qui voyait il y a encore quelques années les stars s'affronter.

"Là on s'en tape de Messi, mais si on gagne..."

Sergio Ramos, Neymar et Messi... tous les trois sont à Paris désormais. Le premier ne sera pas au Vélodrome contrairement aux deux autres. L'Argentin, lui, est attendu. Pour sa première et dernière venue en 2009 avec l'Albiceleste face à l'équipe de France (2-0), il avait planté un but à Steve Mandanda.

Comment les Marseillais vont-il accueillir Messi ? « Là on s'en tape de Messi, mais si on gagne... je peux te dire que tout le monde va en parler. Ce match, je le sens bien, on va les taper », affirme Omar une petite heure avant le coup d'envoi.

Tout autour du stade, aucun chant hostile à l'Argentin. Le PSG, lui, en prend pour son grade et se retrouve accompagné de quelques jolies insultes, qui il y a encore quelques années auraient fait bondir la ministre des Sports. Pour ce match, l'attente était pourtant grande. Les places mises en vente sont parties à une vitesse hallucinante et le marché noir a permis à certains de rembourser leur abonnement en virage.

« Franchement, ça n'est pas trop revenu dans nos discussions ces derniers jours. Mais ici, tout le monde rêvait de le voir jouer au Camp Nou avec Barcelone. Ce soir il vient au Vélodrome et on va le siffler pendant une heure et demie », sourit Jérémy, abonné du virage Sud. Cela durera un peu plus car les sifflets et noms fleuris ont fusé des tribunes dès l'entrée de la Pulga et des autres Parisiens.

Durant la première période, chacune de ses prises de balle a été copieusement sifflée. Plus que toute autre Parisien. Une manière de faire peser sur ses épaules une pression suppélmentaire. Pas forcément une réussite puisque l'ancien Barcelonais a été le plus dangereux durant cette période. Il a d'abord obligé Pau Lopez a une parade sur une tête qui touchait la barre (26e), avant de frapper dans les gants du gardien marseillais capter une frappe à ras. Il fut aussi tout proche de faire un copier coller de son but face à Manchester City mais sa frappe enveloppé passait tout près de la lucarne droite marseillaise (43e).