OM : Projet de jeu, ambitions, nouvel environnement... Gigot, Touré et Mbemba font le point sur leur arrivée au club

Alors que de nouveaux joueurs devraient rapidement arriver, l'OM a présenté ses trois première recrues de l'été ce mardi.

Samuel Gigot, Isaak Touré, Chencel Mbemba. Les trois premières recrues de l'été du côté de l'OM ont eu l'occasion de s'exprimer pour la première fois ce mardi lors de leur présentation.

Gigot : "Je préfère jouer dans un système à trois"

Premier à s'exprimer, le défenseur français a notamment évoqué la question du futur système de jeu de Tudor sur le Vieux Port.

"Je préfère jouer dans l'axe dans un système à trois. C'est le Marseille que je connais. On est calme, on travaille. On va monter en grade et il nous reste trois bonnes semaines à travailler pour préparer le match de championnat", a-t-il affirmé, avant d'assurer être ravi d'évoluer sous les ordres du technicien croate.

"C'est un entraîneur qui est basé sur l'aspect humain. Il veut mettre en place un nouveau système, un pressing intense. Il sait ce qu'il veut mais petit à petit ça va prendre. On est des pros, on sait où on veut aller."

Parmi les sujets évoqués, celui qui évoluait au Spartak Moscou la saison dernière est également revenu sur son parcours hors du commun : "Je sais que j'ai un parcours atypique, je n'ai pas fais de centre de formation mais ça ne donne envie de me surpasser", a-t-il assuré.

"Je suis quelqu'un qui vit au jour le jour. Je peux réaliser mon rêve d'enfant. Je veux m'imposer ici. On connaît tous la ferveur du peuple marseillais. Il va y avoir la C1, ça va être à nous de répondre sur le terrain pour avancer le plus vite possible."

Touré, un nouveau Havrais à Marseille

La parole a ensuite été donnée à Isaak Touré, nouveau produit du centre de formation des Hacmen à débarquer sur la Canebière.

"Il y a eu de grands noms, Mandanda, Benjamin Mendy et Pape Gueye, j'espère suivre leurs traces. Il y a eu beaucoup de clubs, mais ça fait un moment que j'ai pris la décision. C'est dur de dire non à l'OM", a-t-il développé.

"Dès les premières séances, c'est allé vite. Je suis là pour apprendre, notamment avec Samuel. Le coach me laisse beaucoup de liberté sur le terrain, on va essayer de faire ça en championnat."

Tout en étant de conscient de devoir encore progresser, notamment dans le domaine aérien : "Sur les têtes, j'ai un problème de timing mais ça se travaille avec le temps. Je suis un joueur atypique avec mes 2 mètres, mais je suis à l'aise avec le ballon."

Mbemba : "Mon âge ? Les gens parlent, bravo"

Enfin, le dernier à s'exprimer fut Chencel Mbemba, récemment recruté au FC Porto.

"Je suis ici à Marseille. A Porto, on a gagné des titres mais je devais tourner la page. Ici, c'est comme un deuxième challenge. Je regarde l'OM à la télé, je vais apprendre et je suis content d'être ici.

"J'ai eu beaucoup d'offres mais il fallait que j'en parle avec ma famille. J'ai décidé et l'OM c'est une grande équipe. Quand je regarde mon parcours, à Porto et l'OM, je suis fier de moi"

"Je suis timide mais sur le terrain je ne suis pas timide. Je prends mon temps."

Le défenseur a également été interrogé sur la polémique entourant sa date de naissance : "Il y a beaucoup de gens qui parlent. Je fais mon boulot, je ne sais pas qui va connaître mon âge. Moi, ma mère, mon père, on sait mon âge... Les gens parlent, bravo."

Longoria confirme un accord pour Clauss

Le mercato est loin d'être terminé pour les Olympiens, qui ont fait signer Luis Suarez, attaquant de Grenade, ces dernières heures.

Jonathan Clauss devrait bientôt suivre, Pablo Longoria confirmant un accord de principe avec le RC Lens pour le piston droit de l'équipe de France.

"On a un accord de principe pour Clauss. Blanco est en train de voyager, on a un accord de principe avec le Celta Vigo", a dévoilé le président marseillais.

"On a discuté de différents profils de joueurs. Veretout est un joueur de Rome. Nuno Tavares cherche encore sa place à Arsenal. On va voir dans les prochaines semaines, on recherche un joueur à gauche. On parle de joueurs de haut niveau avec beaucoup de sollicitations. C'est un marché où il faut être patient."