OM - Payet : "La C1 ? Se qualifier c'est bien, la jouer c'est mieux"

Dimitri Payet a lancé un message à la direction olympienne, concernant les ambitions du club pour la saison prochaine et son avenir à Marseille.

"Tout le monde connaît mon attachement à l'OM, l'objectif est de ramener le club en , après je rejoins le coach sur ce qu'il a dit : se qualifier pour la C1, c'est bien, la jouer, c'est mieux." Présent en conférence de presse ce mardi à la veille du déplacement à Saint-Étienne, Dimitri Payet a mis la pression concernant son avenir à Marseille la saison prochaine.

Et l'ancien joueur de , sous contrat jusqu'en 2021 ne s'en cache pas : "Si c'est pour se qualifier et ne pas avoir un effectif suffisamment armé pour la disputer dans de bonnes conditions, je me poserai les bonnes questions pour savoir s'il faut rester ou aller voir ailleurs.

"Inquiet de la situation ? Oui, beaucoup. J'ai ma propre réflexion sur la question. On a de jeunes joueurs de qualité, après une saison comme celle qu'on est en train de faire, cela va attiser les convoitises. Si on vend nos meilleurs joueurs, cela va être difficile d'être compétitif en Ligue des champions, on l'a vu avec , qui a une belle équipe mais a perdu un joueur très important lors de la dernière saison. Ce joueur leur manque beaucoup, il suffit de peu pour handicaper une équipe."

"Je me pose des questions"

Celui qui apparaît aujourd'hui comme un élément indispensable dans le dispositif offensif d'André Villas-Boas espère que le club sera en mesure de composer une équipe compétitive la saison prochaine, malgré ses difficultés financières.

"Je me pose des questions. J'ai parlé de tout ça avec le coach bien sûr, mais pas avec le président. Ma réflexion n'est pas exceptionnelle, c'est juste du bon sens. Je ne parle pas de gagner la Ligue des champions, mais d'y faire bonne figure, de passer la phase de poules. Pour cela, il faut un effectif suffisant pour gérer sur tous les tableaux, Championnat, Coupes, etc", a-t-il poursuivi.

"Aujourd'hui, on voit qu'on est seulement capables d'assumer vraiment une compétition, même un match de qui va tomber en semaine, c'est compliqué pour nous. Il faudra savoir qui fait quoi et prendre ses responsabilités sur le prochain mercato."