OM : Payet élu Olympien de la saison et auteur du plus beau but de la Ligue Europa Conférence

Dimitri Payet a été récompensé pour sa belle saison avec l'OM par deux trophées individuels.

Auteur d'une très belle saison avec l'Olympique de Marseille (vice-champion de France et demi-finaliste de la Ligue Europa Conférence), Dimitri Payet a été élu « Olympien de la saison » par les lecteurs de La Provence, le grand quotidien régional local.

Dimitri Payet a récolté 42% des voix et devance Mattéo Guendouzi (40%) et William Saliba (14%). Boubacar Kamara, qui vient de signer à Aston Villa, se classe quatrième avec 4% des voix.

Mais ce n'est pas la seule récompense glanée par Dimitri Payet. L'UEFA l'a en effet désigné auteur du plus beau de la Ligue Europa Conférence.

Le Réunionnais avait été l'auteur d'une superbe reprise de volée en quart de finale aller de la C4 contre le PAOK Salonique.

Le but de Payet devance ceux de Maximilian Wittek (lors du match AS Roma-Vitesse Arnhem) et de Luis Sinisterra (lors du match Partizan Belgrade-Feyenoord Rotterdam).