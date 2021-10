OM : Pau Lopez remercie Steve Mandanda

Le gardien espagnol s'est épanché sur sa relation avec son concurrent et coéquipier, Steve Mandanda.

Arrivé cet été à l'Olympique de Marseille, Pau Lopez a pris son mal en patience durant le mois d'août avant de prendre la place de numéro 1 de Steve Mandanda depuis plusieurs semaines. L'Espagnol est désormais l'option privilégiée par Jorge Sampaoli au poste de gardien de but, mais pour autant rien n'est définitif. En conférence de presse ce vendredi avant le match contre Lorient, Pau Lopez a levé le voile sur sa relation avec Steve Mandanda.

"Quand je suis arrivé à Marseille, ma priorité était de me remettre le plus vite possible de cette blessure à l'épaule. Puis faire le maximum. Je remercie le coach pour sa confiance. Je continue de donner le meilleur. La relation est très bonne avec Steve. J'en profite pour le remercier, parce qu'il m'a beaucoup aidé. Quand on arrive dans un nouveau pays, ce n'est jamais facile. Avoir quelqu'un comme Steve, légende de ce club, ça m'a beaucoup aidé. Ça en dit très long sur lui, pas seulement comme joueur mais aussi en tant qu'homme", a expliqué l'Espagnol.

Pau Lopez assure n'avoir reçu aucune promesse concernant son temps de jeu lorsqu'il a signé à l'OM : "Je ne parle jamais de [la hiérarchie des gardiens] avec le coach. Je parle d'aspects du jeu. Personne ne m'a promis de temps de jeu ici, pas même le président (Pablo Longoria). Je travaille dur pour être disponible et pour être présent à chaque match s'il le faut, c'est à l'entraîneur de décider. Mais personne ne m'a promis de temps de jeu à mon arrivée. Le monde du football est complexe. Ça ne sert à rien de se mettre des choses dans la tête. Je ne me mets aucun défi quand j'arrive dans un club".

"Je respecte les opinions des gens, de la presse, de tout le monde"

"C'est vrai que je suis très content de jouer, d'avoir de la continuité. Je suis content d'être en forme, alors que je n'ai pas fait de préparation de pré-saison. Je suis très à l'aise en ce moment, avec moi et mes partenaires. Les critiques ? Je ne lis rien, n'écoute rien. Je respecte les opinions des gens, de la presse, de tout le monde. Je me concentre sur moi-même, sur mon jeu, mon travail. Pour le reste, je respecte ce qu'on peut dire de moi, les bonnes ou mauvaises opinions, je sais comment ça marche", a ajouté l'ancien de l'AS Roma.

Pau Lopez a évoqué ses points forts et son jeu au pied : "À chaque fois qu'on me pose cette question, je parle surtout de mes points négatifs. Mes points forts, je les connais. J'ai 26 ans, je peux progresser sur plein de choses. Tout peut être amélioré. Les années passent et on se rend compte qu'il y a des choses à améliorer. Il n'y a pas de gardien parfait, ça n'existe pas, donc je dois travailler et m'appuyer sur Steve Mandanda pour être un meilleur gardien".

"Je viens de deux saisons à la Roma où j'ai été beaucoup sollicité à ce niveau là. J'ai aussi fait une saison au Betis, avec l'un des entraîneurs qui demande le plus ce style de jeu au pied. C'est plus quelque chose de collectif. L'équipe est en construction. Une fois qu'on va trouver un meilleur niveau, on sera tous un peu meilleurs et dans cette facette du jeu. Le fait que le gardien soit bon ou pas au pied, c'est plus une conséquence collective", a conclu l'Espagnol.