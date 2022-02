OM - Pape Gueye : "On ne prend pas la Ligue Europa Conference comme une consolante"

La coupe d'Europe est également de retour pour l'OM cette semaine, avec un barrage aller de Conference League à disputer face à Qarabag, jeudi soir au Vélodrome.

"On est un grand club, on doit gagner"

Une rencontre qui marquera le début de l'aventure phocéenne dans cette nouvelle compétition, après la troisième place en phase de poules de Ligue Europa.

"On aborde la compétition sereinement, on a bien travaillé toute la semaine. On a beaucoup étudié Qarabag, ça ne va pas être facile. On a à coeur de gagner à domicile", a récité Pape Gueye ce mercredi en conférence de presse, à la veille de rencontre.

"Ce n'était pas l'objectif, on ne va pas le cacher. Mais l'équipe et moi, on ne le prend pas comme une consolante. On est un grand club, on se doit de gagner tous types de matchs dans toutes les compétitions et l'objectif est d'aller au bout."

Interrogé en parallèle sur les sanctions de la FIFA liées à son transfert, le milieu de terrain sénégalais n'a pas voulu s'épancher sur le sujet.

"Je ne vais pas trop en parler. Je suis bien entouré, je suis très fort mentalement, ça ne m'a pas trop déstabilisé. Je suis concentré", a-t-il assuré.

"La CAN ? Une expérience enrichissante"

Le jeune milieu a également évoqué la CAN, qu'il vient de remporter avec le Sénégal aux côtés de Bamba Dieng, notamment.

"C'était une expérience très enrichissante, notamment pour Bamba Dieng et moi. On est jeunes et gagner ce trophée pour le pays, c'est extraordinaire", s'est-il réjoui.

"On s'est vite mis au travail, on avait des matchs importants. On était très bien physiquement et on avait à coeur de rejoindre l'équipe. On est très contents."

L'occasion pour les deux jeunes marseillais de côtoyer quelques grands joueurs pendant un mois.

"Je joue avec de grands joueurs. Quand tu t'entraînes avec Sadio Mané et Kalidou Koulibaly, tu ne peux qu'apprendre. Tu grandis", conclut ainsi Pape Gueye.