OM-OL – Rayan Cherki (Lyon) "pas impressionné" par l’ambiance du Stade Vélodrome

Auteur d’une belle entrée en jeu face à Marseille, Cherki n’a pas été impressionné outre mesure par l’ambiance folle du Vélodrome.

Rayan Cherki enchaîne les baptêmes du feu. Après la et la Ligue des Champions, le prodige lyonnais de 16 ans a découvert ce dimanche le fameux Olympico, perdu par l’Olympique Lyonnais sur la pelouse de l’ (1-2), en clôture de la 13e journée de . Et il n’a visiblement pas été impressionné.

Dans le jeu, tout d’abord, le milieu offensif a fait parler toute sa classe sur deux ou trois actions en obtenant de jolis coups francs grâce à sa protection de balle déjà très prometteuse. Son entrée en jeu à la 57e a d’ailleurs coïncidé avec le réveil de l’OL, en témoigne le but de Moussa Dembélé, lequel est arrivé deux minutes plus tard (59e).

Cherki : "Repartir de l'avant"

La pépite aurait pourtant pu être décontenancée par l’ambiance incroyable du Stade Vélodrome, qui fêtait hier les 120 ans d’existence du club. Les tifos étaient magnifiques, les supporters et les joueurs en feu, mais Cherki n’a pas été impressionné une seule seconde, comme il l’a confié en zone mixte.

"Est-ce que ça comptait pour moi de jouer au Vélodrome ? Non. Est-ce que j'ai été impressionné ? Non. (…) Après chaque victoire, il faut bosser plus que les autres pour pouvoir enchaîner. Aujourd’hui, ça n’a pas suffi. A nous de nous remettre au boulot pour repartir de l’avant", a déclaré Cherki en zone mixte, avec une assurance qui le caractérise déjà bien, qu’il parle avec sa bouche ou avec ses pieds.