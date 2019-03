OM, Ocampos : "L'objectif c'est le podium"

Lucas Ocampos s'est confié à Téléfoot avant la rencontre entre l'OM et Saint-Etienne, ce dimanche soir au Vélodrome (21h00).

L'Olympique de Marseille a la possibilité de passer devant l'AS Saint-Etienne et remonter à la quatrième place du classement de Ligue 1 si jamais il s'impose ce dimanche soir dans l'affiche de la journée en Ligue 1.

Dans un entretien accordé à Téléfoot, Lucas Ocampos a exprimé les ambitions du club phocéen, fixées sur le podium de Ligue 1.

"On commence à sortir des moments difficiles, ça fait du bien. Mais on ne compte pas s'arrêter là, il faut continuer. Tout le monde est avec Rudi (Garcia). Le plus important, c'est qu'on aille tous dans le même sens. Depuis que je suis avec Rudi, j'ai la possibilité de jouer. Pour moi, chaque match est le dernier et une fois que j'ai fait ma place, je ne compte pas la laisser facilement. C'est naturel chez moi, je ne me force pas. L'objectif, c'est le podium", a-t-il indiqué.

Pour parvenir à remplir cet objectif, l'OM pourra s'appuyer sur un Maxime Lopez devenu vital dans le jeu de son équipe.