OM, Nuno Tavares : "Mon bon début de saison ? Tout est une question de confiance"

Prêté par Arsenal, le latéral gauche réalise un début de saison canon et espère confirmer son état de grâce.

Co-leader de Ligue 1 avec le PSG et Lens, l'Olympique de Marseille a remporté quatre de ses cinq premiers matches de championnat et est toujours invaincu en Ligue 1. Les Phocéens peuvent notamment s'appuyer sur le très bon début de saison de ses pistons : Nuno Tavares et Jonathan Clauss. Les deux hommes apportent énormément offensivement et se montrent décisifs. Présent en conférence de presse avant le match contre Auxerre, Nuno Tavares a expliqué son très bon début de saison avec l'OM.

"Je suis au mieux dans mes performances"

"C'est un très bon début de saison, surtout avec ce public à domicile comme à l'extérieur. La façon dont je joue ne serait pas possible sans mes coéquipiers, c'est vraiment un effort commun. Dans le football, tout est une question de confiance. L'équipe me donne beaucoup de confiance, comme vous pouvez le voir pendant les matchs. Je suis au mieux de ma performance, et vous pouvez voir de l'extérieur que l'équipe se sent bien", a expliqué Nuno Tavares.

OM : Alexis Sanchez a déjà mis tout le monde d’accord

"Je suis gaucher comme tout le monde le sait. Mais je préfère tirer du droit car les frappes arrivent mieux, c'est un peu un paradoxe. C'est un poste qui nous plaît avec Jonathan Clauss. Mais il ne faut pas oublier de défendre. Je suis content de jouer dans ce système, avec des joueurs portés vers l'avant. Mais c'est fondamental de ne pas oublier de défendre", a ajouté le latéral gauche portugais.

"On a l'équipe pour passer les poules en C1"

Nuno Tavares se sent comme un poisson dans l'eau à l'OM : "Pour mes automatismes avec le défenseur central gauche, tout est dans le coaching. On parle tout le temps pour mieux se comprendre. Tout le travail part de là. Ma gestion des efforts ? Je ne pense pas au match qui arrive. Je veux profiter de chaque minute que j'ai sur le terrain, je donne toujours le maximum jusqu'au coup de sifflet final."

OL : Juninho voulait faire venir un entraîneur de l'OM

"Pour être honnête, je n'ai pas d'objectifs personnels en Ligue des champions, mais on a l'équipe pour passer les poules. Le tirage était intéressant, mais on s'est concentrés sur nos matchs et on l'a vu contre Nice. Mes retrouvailles avec le Sporting ? Tous les matchs sont importants, peu importe où on joue", a ajouté le joueur prêté par Arsenal.

Nuno Tavares est content de son choix d'avoir rejoint la Ligue 1 et l'OM : "Avec Gabriel a parlé ensemble, il m'a dit que c'était une bonne chose pour moi de venir en Ligue 1. Après son message, j'étais confiant de venir ici. Ce qui m'a surpris c'est le jeu de transition. Ce sont les pires transitions, toutes les équipes marquent en contre-attaque, il faut que l'on soit prêts pour ça."