OM : Nasser Larguet ravi de la coopération avec Sampaoli pour les jeunes

Invité du podcast Scouting de RMC Sports, Nasser Larguet s'est confié sur la gestion des jeunes de la part de Jorge Sampaoli et son staff, depuis l'arrivée du technicien argentin sur la Canebière.

"Les relations avec Sampaoli et son staff sont très bonnes"

L'ancien entraîneur intérimaire, qui a laissé son poste à Sampaoli, a repris ses fonctions de directeur du centre de formation et se dit ravi de la coopération avec l'équipe première.

"Les relations avec Jorge Sampaoli et son staff sont vraiment très très bonnes. La preuve, il nous permet d’envoyer très régulièrement des jeunes du centre de formation", détaille Nasser Larguet.

"Cela leur permet de voir un petit peu ce qu’est le monde professionnel en termes techniques, en termes tactiques, en termes physiques, en termes de rythme et en termes d’engagement. C’est quelque chose de réel."

"Il nous demande entre trois et dix joueurs pour l'entraînement"

L'ancien sélectionneur du Chili souhaite régulièrement intégrer de jeunes joueurs issus du centre de formation dans ses entraînements.

"Pratiquement toute la semaine, il nous demande entre trois et dix joueurs pour venir à l’entraînement des professionnels, poursuit Larguet. Après pour le choix…On a un relais qui est très intéressant pour nous c’est Pancho Abardonado. Il est adjoint des professionnels et a fait toute sa carrière de formateur à l’Olympique de Marseille. Il y a vraiment de très bonnes relations. Quand ils nous demandent des joueurs on leur donne notre avis."

Et le directeur du centre de formation assure être écouté concernant les profils de joueurs les plus intéressants.

"Le choix définitif revient au coach de l’équipe première. C’est tout à fait normal de respecter le choix du coach. Mais c’est vrai que l’on donne notre avis et c’est écouté quand il y a un joueur", assure-t-il.

"Quand on nous demande un joueur en particulier et que l’on dit qu’il n’est pas encore prêt et que l’on envoie un autre joueur, Jorge Sampaoli adhère à notre discours. Nos relations sont vraiment très professionnelles et très cordiales."