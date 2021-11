OM - Milik voit les Parisiens comme des "Galactiques"

Blessé durant une bonne partie du début de saison, Arkadiusz Milik retrouve peu à peu des sensations avec l'Olympique de Marseille. Arrivé en provenance de Naples en janvier 2021, l'international polonais est considéré comme l'un des finisseurs les plus précis de Ligue 1, lui qui est un poison constant pour les défenseurs adverses.



GOAL50 2021 : le vote des fans, comment ça marche ?

En délicatesse en Italie, l'attaquant s'est relancé en France, où il a l'opportunité de se mesurer au Paris Saint-Germain, club rival de l'OM. Pour le média Przeglad Sportowy ce vendredi, le joueur de 27 ans a jugé le niveau du vice-champion de France en titre. "C'est un peu les Galactiques de notre temps. Sur les dernières années, il est difficile de trouver une équipe similaire qui soit aussi complète. Les joueurs assis sur le banc seraient les stars dans la plupart des clubs", a d'abord analysé Milik.

"Je pense qu'ils vont gagner le championnat"

"La question est de savoir comment les choses vont se dérouler et s'ils vont parvenir à former un collectif pour gagner ce qu'ils veulent ? Je pense qu'ils vont gagner le championnat de France, mais il est trop tôt pour dire qu'ils vont remporter la Ligue des Champions", a ensuite estimé l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam, mesuré.

L'article continue ci-dessous

L'attaquant phocéen en a aussi profité pour clamer son amour pour l'OM, un grand club dans lequel il se sent bien. "C'était important de partir de Naples car j'ai commencé à jouer régulièrement après mon arrivée à Marseille. On sait que la fin à Naples n'a pas été agréable. Je ne souhaite à aucun joueur de se retrouver dans une telle situation où il ne peut pas participer aux matchs. Marseille, c'est un endroit où j'ai pu me reconstruire avant l'Euro", a raconté l'ancien du Napoli, heureux à Marseille.

"Bien sûr, il ne s'agissait pas seulement du tournoi, je voulais reprendre le football et du plaisir. C'est bien que j'y sois parvenu et que je sois parti dans un grand club. (...) C'est définitivement un endroit idéal pour jouer au football, car c'est un grand club, avec de grands fans et d'excellentes conditions pour les joueurs. J'ai aussi la confiance de l'entraîneur. Alors que demander de plus ?", s'est interrogé Arkadiusz Milik, qui est très apprécié des supporters du stade Vélodrome. Un amour réciproque, donc.