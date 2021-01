OM - Milik à Marseille, Longoria savoure

Arkadiusz Milik est un joueur marseillais depuis jeudi soir. Un transfert que les Phocéens doivent à leur directeur sportif, Pablo Longoria.

C’était attendu, et l’ a prolongé l’attente jusque tard dans la soirée de jeudi pour annoncer l’arrivée d’Arkadiusz Milik (26 ans). Le buteur rejoint la Canebière sous la forme d’un prêt avec option d’achat, en provenance de . Un transfert signé Pablo Longoria.

Depuis des semaines, avec un budget limité voire quasiment inexistant tant celui-ci reposait sur des prêts et autres options d’achat, l’ancien dirigeant de Valence a réussi à convaincre Milik alors que d’autres clubs, en meilleure posture sportive que l’OM, l’ont contacté.

Longoria remercie les propriétaires

Longoria a également réussi à convaincre Naples, chose rarement aisée, et c’est tout naturellement qu’il savourait ce transfert après l’officialisation. "Je suis très satisfait car nous avons pris un des meilleurs joueurs à son poste en Europe. C’est un très bon joueur. Nous montrons l’ambition du club et je tiens à remercier Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud pour la détermination affichée dans le deal. On a fait des efforts pour un tel transfert dans une période difficile", a-t-il déclaré.

"Merci au club pour son ambition et au joueur pour sa volonté de venir à l’OM. Arkadiusz Milik a des qualités technique et physique, il a une bonne capacité à finir les actions. Il a prouvé qu'il avait de la personnalité à Leverkusen quand il était très jeune, à l’ mais aussi plus récemment avec Naples en Ligue des Champions ou encore avec l’équipe nationale où il a montré beaucoup de détermination", a conclu le dirigeant espagnol. Et maintenant, la avec l’OM !