OM – Un mélange de Laurent Blanc, de Marcel Desailly et de Basile Boli : Patrice Beaumelle décrypte le style de jeu d'Eric Bailly

Ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Patrice Beaumelle dresse le profil du défenseur ivoirien Eric Bailly, néo-marseillais.

Provençal pur souche et supporter de l'OM, Patrice Beaumelle connaît par cœur Eric Bailly qui vient d'être prêté au club phocéen par Manchester United.

L'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire (2020-2022) a eu Eric Bailly sous ses ordres dès 2014 quand il était l'adjoint d'Hervé Renard chez les Eléphants.

Une sortie de balle à la Laurent Blanc

Dans les colonnes de La Provence, Beaumelle a présenté les caractéristiques du défenseur ivoirien : « Il a toutes les qualités défensives et offensives pour le poste. Il a l'agressivité des plus grands défenseurs, il peut jouer à deux ou à trois dans l'axe. Il a une qualité de relance, avec un excellent jeu long et une très bonne lecture de jeu. Sa qualité première, pour moi, c'est de sortir balle au pied pour apporter le surnombre, comme le faisait Laurent Blanc à l'époque. Il a le sens de l'anticipation, il va vite, il est agressif, il aime le défi physique. Il est même spectaculaire dans ses interventions. »

Comme Boli et Desailly, Bailly va au duel

« Contre l'équipe de France, au stade Vélodrome d'ailleurs, il avait fait un super match. Plus le niveau monte, plus il se bonifie. Je pense qu'il peut rappeler aux Marseillais les Marcel Desailly ou Basile Boli de l'époque. Il aime les duels, il n'a pas peur. Il va gommer toutes les petites erreurs qu'il peut faire en ayant du temps de jeu. C'est ce qui lui manque aujourd'hui », ajoute Beaumelle.

Un joueur précieux dans un groupe

Patrice Beaumelle explique par ailleurs qu'Eric Bailly est un joueur précieux au sein d'un vestiaire : « Ce n'est pas quelqu'un d'expressif. Je le connais très bien, on est proche. Il est assez doux, il va observer. Mais il est très attachant. Et si ça ne va pas, il prend ses responsabilités pour dire les choses. Aujourd'hui, il a de la bouteille. À Manchester, il est très proche de Paul Pogba, de Juan Mata… C'est quelqu'un de précieux dans un groupe car il s'investit. Je connais pas mal de joueurs marseillais, il va vite s'entendre avec eux. Et puis il va retrouver Alexis Sanchez, qu'il a connu à United, et Cédric Bakambu, qu'il a côtoyé à Villarreal. »