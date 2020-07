OM - McCourt a affirmé à la DNCG ne pas vouloir vendre

Devant la DNCG, le propriétaire de l'OM a affirmé qu'il ne souhaitait pas vendre le club, malgré le projet de rachat de Mourad Boudjellal.

Passé devant la DNCG ce jeudi pour présenter son plan pour le club la saison prochaine alors que les finances sont clairement dans le rouge, Frank McCourt a affirmé qu'il n'avait pas l'intention de vendre, selon les informations de RMC et L'Equipe.

Auditionné sur les garanties financières du club, McCourt aurait convaincu le gendarme financier sur son projet pour la saison prochaine, avec le retour de la et plusieurs ventes de joueurs à prévoir. Le propriétaire serait également prêt à apporter 20M€ supplémentaires dans les caisses du club.

Mais en parallèle, l'Américain a également précisé qu'il ne souhaitait pas vendre l'OM, alors qu'un projet de rachat porté par Mourad Boudjellal avec l'aide de fonds venus du Moyen-Orient a été rendu public ces dernières semaines. Une possible vente qui avait déjà été démentie par le club.

Plus d'équipes

Villas-Boas veut voir Mandanda prolonger

Dans le même temps, l'entraîneur André Villas-Boas continue de préparer une saison prochaine qui s'annonce riche en émotions dans le Vieux Port. Interrogé par le site officiel du club, le Portugais a notamment déclaré vouloir prolonger Steve Mandanda, en fin de contrat dans un an, quelques jours après que Dimitri Payet se soit engagé jusqu'en 2024.

L'article continue ci-dessous

"J'espère que nous pourrons aussi, le plus tôt possible, faire prolonger Steve Mandanda, a-t-il affirmé. Je pense que tous les deux sont inscrits dans la mémoire de l'OM, dans l'histoire de l'OM. Tous les deux ont été décisifs la saison dernière et méritent ce type de reconnaissance."

Alors que l'OM a fait signer plusieurs contrats professionnels à des jeunes issus du centre de formation, AVB a également tenu à les prévenir : ils vont devoir faire leurs preuves pour intégrer l'équipe première : "Signer pro, ça ne veut pas dire que tu seras dans l’équipe professionnelle l'année prochaine.

"Evidemment, on a des attentes envers eux parce qu’on croit en eux. C’est pour ça que ces contrats ont été offerts aux uns mais pas à d’autres. Mais avec les jeunes, il faut attendre. C’est à eux de répondre. Je me suis bien exprimé sur cette philosophie. Je peux donner des chances, mais il va falloir que les jeunes démontrent leurs qualités."