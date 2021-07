OM - Mattéo Guendouzi fier de sa première

Mattéo Guendouzi a effectué ses débuts avec l'Olympique de Marseille, mercredi, lors du match amical contre Braga (1-1). Une première encourageante.

Prêté avec option d'achat par Arsenal, le milieu de terrain Mattéo Guendouzi a effectué ses débuts avec l'Olympique de Marseille, mercredi soir, lors du match amical contre Braga (1-1). Le Français est entré en jeu à la 72ème, et a fait étalage de ses qualités techniques. Une entrée en matière prometteuse pour la nouvelle recrue.

"Une grande fierté d'avoir porté le maillot de l'OM"

Content d'avoir honoré son premier match sous ses nouvelles couleurs, celui qui est notamment passé par le PSG durant ses premières années s'est confié sur ses impressions. "Je me suis senti très à l'aise. Je me sens de mieux en mieux. On va continuer à progresser ensemble et moi individuellement à apporter beaucoup à l'équipe. C'est une grande fierté d'avoir porté le maillot de l'OM pour ce match. J'espère qu'il y en aura beaucoup derrière", a confié Mattéo Guendouzi sur le site officiel du club phocéen.

En fin de match, le milieu de terrain, fidèle à son tempérament sanguin, s'est accroché avec un adversaire pour défendre son coéquipier Konrad de la Fuente. Rien de plus normal selon ses dires. "Ça, c'est normal, il faut toujours protéger les joueurs. En plus, Konrad, il est plus jeune que les autres donc il n'y a pas de problème pour ça", a-t-il plaisanté, lui qui devrait être très apprécié par les supporters phocéens pour son caractère particulièrement fidèle aux valeurs marseillaises.

En marge de sa présentation officielle, l'ancien joueur des Gunners s'était dit particulièrement honoré de rejoindre un si grand club. "L'Olympique de Marseille, c'est l'un des plus grands clubs européens. On le sait très bien. Il a déjà gagné la Ligue des Champions. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y en a beaucoup qui aimeraient bien l'avoir. C'est une immense fierté d'être ici et je vais représenter au mieux les couleurs du club. Je me battrai toujours pour ce maillot, ces fans, ce club. J'ai vraiment l'intime conviction qu'on va faire de très belles et très grandes choses ici", avait expliqué l'international espoirs français. Une recrue de choix pour l'équipe de Jorge Sampaoli.