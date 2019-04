OM - Mario Balotelli parle de son avenir : "Pour la saison prochaine on verra à la fin"

L'attaquant marseillais s'est exprimé après la défaite contre Nantes, refusant de se livrer sur son avenir tant que la saison n'était pas finie.

Marseille s'est incliné ce dimanche soir sur sa pelouse contre Nantes (1-2), une défaite qui éloigne les Phocéens d'une qualification européenne. En effet, ils sont désormais à cinq longueurs de Saint-Etienne, vainqueur de (2-0) et de la quatrième place.

Une situation compliquée à quatre journées de la fin, qui n'empêche pourtant pas Mario Balotelli d'y croire encore. "J'ai déjà gagné un Championnat d' à la dernière minute [avec en 2012, ndlr], alors selon moi, rien n'est fini", a estimé l'Italien après la rencontre, avant de refuser d'en dire plus concernant son avenir à Marseille, où il n'est sous contrat que jusqu'en juin prochain.

L'article continue ci-dessous

"Pour la saison prochaine, on verra à la fin du Championnat. J'ai un beau rapport avec les supporters, je suis heureux et fier d'avoir de tels supporters mais je le répète, rien n'est fini, nous devons lutter jusqu'à la fin. on verra après. J'ai de bonnes relations avec tout le monde mais c'est vrai, encore plus avec Lucas qui a un bon jeu, il sait centrer de loin, je le sais et j'ai réussi à marquer parce qu'il a fait un centre parfait. Le but était plus facile que la passe."

Une nouvelle fois buteur au Vélodrome, Mario Balotelli a toutefois dû céder sa place malgré l'avantage au score des Nantais et la mauvaise prestation de ses coéquipiers. "Je ne me suis pas blessé, j'ai juste souffert de crampes, a-t-il assuré. Nous avons plutôt mal débuté en encaissant rapidement un but, nous avons réussi à égaliser, nous en avons encaissé un autre, mais nous ne sommes pas parvenus à en mettre encore un. Nous ne pouvons pas toujours réaliser en match tout ce que faisons en semaine à l'entraînement. Nous avons mal joué et c'est dommage de ne pas essayer d'en faire plus. C'est ce qui me déplaît, nous pourrions probablement donner plus."

Depuis son arrivée à Marseille fin janvier, Mario Balotelli est le meilleur buteur de l'équipe : malgré quelques pépins physiques il a inscrit ce dimanche son septième but sous ses nouvelles couleurs après être resté muet toute la première partie de saison avec Nice.