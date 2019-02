OM, Mario Balotelli déclare sa flamme à Rudi Garcia

Titularisé à la pointe de l'attaque de l'OM face à Dijon, l'Italien a encore marqué. Il a remercié ses coéquipiers et son entraîneur.

L'aventure de Mario Balotelli à l'Olympique de Marseille commence de la meilleure des façons. Buteur lors de sa première apparition, l'attaquant italien a de nouveau marqué pour son troisième match avec les Phocéens face à Dijon. Titularisé en pointe, Mario Balotelli a réalisé une bonne prestation et a déjà marqué deux buts avec l'OM alors qu'il en avait inscrit aucun lors de la première partie de saison avec l'OGC Nice.

Pour le moment, Mario Balotelli est géré d'une main de maître par Rudi Garcia. Très critiqué ces dernières semaines, l'entraîneur français a reçu un soutien de poids, après la victoire contre Dijon ce vendredi soir, en la personne de Mario Balotelli. En effet, l'attaquant italien a encensé l'ancien technicien de l'AS Roma, en lui déclarant sa flamme en zone mixte. Rudi Garcia a dû apprécier ce soutien de sa recrue hivernale.

"Je veux toujours marquer"

"Vous voulez un mot sur Rudi Garcia ? C'est l'entraîneur de Marseille (Rires). Rudi Garcia est un très bon coach. Il est très compréhensif, c’est le plus important. Certains coachs n’interagissent pas avec leurs joueurs, ne les comprennent pas. Avec lui c’est le cas, et c’est une très bonne chose pour moi. J’ai tout de suite eu l’impression de faire partie de l’équipe. Je dois remercier les joueurs pour ça, ils m’ont intégré à la famille marseillaise très rapidement", a avoué Mario Balotelli, des propos relayés par Le Phocéen.

L'Italien a apprécié la réaction de son équipe : "On a mal commencé, et on a pris un but rapidement. Mais la réaction de l’équipe a été fantastique, on a réussi à marquer deux buts. C’est sûr, je veux toujours marquer, mais le plus important est la victoire de l’équipe. Petit à petit, ma condition s’améliore, mais après 90 minutes, je suis fatigué. Mais je vais y arriver petit à petit. Nos supporters doivent être contents ce soir".

De son côté, Mario Balotelli semble avoir d'ores et déjà conquis ses coéquipiers, à l'image de Lucas Ocampos, l'autre buteur de la rencontre, qui reconnaît son apport : "Des choses vont revenir, c'est important. Mario Balotelli est un joueur qui donne beaucoup de solutions. Il se passe toujours quelque chose et ça commence à aider beaucoup l'équipe et quand il sera en confiance, ce sera encore beaucoup mieux". L'Italien risque de monter en puissance lors des prochaines semaines pour le plus grand bonheur de l'OM et ses supporters.