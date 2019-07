OM : Luiz Gustavo absent deux semaines ?

Touché à la cheville lors de la finale des EA Ligue 1 Games face à Saint-Etienne, Luiz Gustavo devrait être forfait pour les deux prochaines semaines.

En marge de la finale des EA Games remportée ce lundi face à Saint-Etienne (2-1) à Washington, l’ a perdu Luiz Gustavo sur blessure. Une blessure qui intervient à moins d’un moins de la reprise du championnat.

Le milieu de terrain expérimenté brésilien a été victime d’une entorse à la cheville gauche après un tacle mal maîtrisé de la part de Zaydou Youssouf. Luiz Gustavo avait été contraint de quitter la pelouse à la 30ème minute.

Et selon les informations de RMC Sport, le Brésilien pourrait être absent deux semaines et serait tout juste remis de sa blessure pour le premier match de la saison face à Reims, le 10 août prochain.

"Malheureusement, on a perdu Luiz. Ça ne me plaît pas, on doit faire les examens, regarder sa blessure. C'est la deuxième blessure à la cheville pour l’équipe" avait déclaré le manager de l’OM, André Villas-Boas, après la rencontre.

Rappelons que Florian Thauvin s’était également blessé à la cheville lors d’un match amical perdu face aux (0-4) avant de partir disputer la compétition de pré-saison aux Etats-Unis. L’international français devrait également être remis de sa blessure avant la reprise de la .