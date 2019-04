OM - Lucas Ocampos : "Je veux continuer ma carrière ici"

Enfin à sa place dans l'effectif de l'Olympique de Marseille, Lucas Ocampos a évoqué une potentielle prolongation, lui qui veut poursuivre l'aventure.

Après un exercice 2017/18 plutôt convaincant, notamment marqué par une présence de finale de , l' réalise une saison plutôt moyenne. Certes, les Phocéens restent en course pour une place sur le podium à cinq journées de la fin, mais force est de constater que cela est la cause de la faible vitesse de croisière imposée par les équipes de tête, tant l'OM n'a jamais semblé être à la hauteur des attentes depuis cet été.

Si le collectif a souvent tangué, certaines individualités ont quant à elles permis, par périodes, de maintenir le club phocéen dans la course. Parmi celles-ci, on pense en premier lieu au Français Florian Thauvin, très en vue avec 11 buts marqués lors de la première partie de saison, mais aussi à l'Italien Mario Balotelli, arrivé cet hiver et qui s'est chargé de prendre le relai en s'adaptant très rapidement à ses nouvelles couleurs.

"Signer un nouveau contrat ici, je suis pour"

Néanmoins, le nom de l'Argentin Lucas Ocampos revient peu dans les réussites de la saison olympienne. Pourtant, ce dernier a brillé par sa régularité, et s'est affirmé comme l'un des joueurs cadres du dispositif mis en place par son entraîneur Rudi Garcia, flatteur à son encontre. "C'est un exemple sur le terrain. Par son don du soi, sa détermination et le fait de mouiller le maillot. Il est contagieux. Et on a besoin des joueurs comme ça qui montrent la voie. Dans l'engagement et le fait d'aller gagner les duels. En ces termes-là, Lucas est important", avait ainsi affirmé le technicien, en conférence de presse.

Ce lundi, le principal intéressé s'est justement confié dans les colonnes du média spécialisé Le Phocéen, évoquant son avenir, mais aussi son envie de poursuivre l'aventure sur la Cannebière. "J’ai encore un contrat jusqu’en 2020, je pense déjà à bien terminer la saison. Pour moi, mais surtout pour l’équipe, car on peut faire de belles choses. Et après, on parlera avec les dirigeants, on veut parler ensemble donc il n’y a pas de problème. On va trouver un accord", a déclaré Lucas Ocampos.

"L’OM pour moi, c’est un très grand club. Signer un nouveau contrat ici, je suis pour, après il y a des négociations, c’est normal c’est le foot. Ce n’est pas un problème d’argent, j’aime le club, je veux continuer ma carrière ici et je suis très content", a ensuite assuré l'ancien Monégasque.