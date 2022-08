OM : Ligue des champions, son rôle, Portugal..les premiers mots de Nuno Tavares

Le latéral gauche portugais a affiché son enthousiasme et ses ambitions avec l'OM. Il rêve de la Coupe du monde 2022 avec le Portugal.

L'Olympique de Marseille et ses supporters ont fait la découverte de leur nouveau latéral gauche, Nuno Tavares, prêté par Arsenal, face à l'AC Milan. Le Portugais a fait une bonne première impression lors de son entrée en jeu et devra confirmer lors des prochaines semaines, lui qui est venu pour avoir du temps de jeu en France et s'aguerrir comme William Saliba l'a fait la saison dernière. Nuno Tavares a livré ses premiers mots comme recrue de l'OM au site officiel du club phocéen et s'est montré enthousiaste au moment de débuter un nouveau chapitre de sa carrière.

"Je veux aider l'OM du mieux que je peux"

"Je me sens très bien et très heureux d'être ici, dans ce grand club. Je suis très excité de commencer. Je pense que le projet sera bien pour moi, la façon de jouer. La Champions League m’a beaucoup attiré, les supporters également. C’était très important pour moi d’être ici. Il y a quelques mois, j’ai reçu beaucoup de messages de supporters sur Instagram et mon agent m’a dit que l’OM avait de l’intérêt pour moi. Donc aujourd’hui je suis très enthousiaste de faire partie du groupe et j'ai vraiment hâte de commencer le plus tôt possible", a déclaré Nuno Tavares.

"Je suis venu ici pour jouer plus régulièrement, pour avoir plus d’expérience, jouer à ma manière et aider l’OM du mieux que je peux. C’est le plus important : apporter de l’énergie et être heureux avec les supporters. Je suis un joueur très offensif, j'aime bien monter, centrer, faire des passes décisives plus que marquer. Je suis très offensif, rapide. C'est les deux atouts que je maîtrise le plus", a ajouté le latéral portugais.

"Gagner un titre à l'OM, c'est très important"

Nuno Tavares a révélé son modèle à son poste et veut s'inspirer de la réussite de Guendouzi et Saliba, eux aussi passés par Arsenal : "À mon poste je regarde évidemment les performances de João Cancelo ! Ici, je veux m’inspirer de l’intégration de Mattéo Guendouzi et de William Saliba. J’ai vu le succès qu’ils ont eu ici, je veux marcher dans leur pas du mieux que je peux pour faire partie de ce groupe et pour parvenir à accomplir nos objectifs en commun".

Nuno Tavares a révélé ses objectifs pour la saison à venir : "Mes objectifs sont les mêmes que ceux de l’OM. Les titres dans ce club sont très importants. On fera tout notre possible en Ligue des champions. Jouer en Ligue des champions, c'est un rêve devenu réalité. Je jouais dans le meilleur championnat du monde avec des grands joueurs mais je pense que la Ligue 1 sera aussi une bonne chose pour moi. Un message pour les supporters ? Je suis là pour vous aider à atteindre nos objectifs. Je me battrai pour vous comme joueur de l'OM. On se battra ensemble.

"Si je pense au Mondial au Qatar ? Oui bien sûr. Je pense que tous les joueurs y croient. Je pense que je peux le faire. Pas aujourd'hui, peut-être demain ou après demain, je ne sais pas. Je dois me concentrer sur l'OM et on verra ce qu'il se passera par la suite", a conclu l'international espoirs portugais qui fait face à la concurrence de Raphaël Guerreiro et Nuno Mendes, qu'il rencontrera en Ligue 1.