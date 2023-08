L’OM va clore son stage de pré-saison par un duel face au Bayer Leverkusen. Une rencontre pour jauger le niveau avant son engagement en Europe.

Après son premier test réussi contre Nîmes Olympique (2-0), l’Olympique de Marseille a fait deux sorties plus ou moins satisfaisantes lors de sa tournée allemande. Après cela, Marcelino et ses joueurs viennent boucler le stage au Vélodrome. Un beau duel contre Leverkusen est attendu dans les prochaines heures.

Marseille veut enchaîner et finir sur une bonne note

Bien qu’il s’agisse d’une rencontre amicale de préparation, l’OM se doit de faire un bon match pour montrer son visage avant son prochain match pour les barrages d’accession en phase de groupes prévu le 9 août, dont l’adversaire reste encore inconnu. Les Marseillais restent sur une série de deux victoires et une défaite en autant de sorties lors de leurs matchs amicaux de pré-saison. Ce match contre les Allemands devrait servir de test pour savoir à quoi s’attendre dans un peu plus de d’une semaine.

Avec un mercato concluant, l’OM se sent en forme pour une bonne saison. Malgré les départs de Payet et Sanchez, les Marseillais peuvent compter sur les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang, Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi et Ismaïla Sarr. Tout ceci couronné par le nouvel homme fort de la barre technique, Marcelino. Les Olympiens envisagent donc leur dernière victoire de pré-saison contre le Bayer Leverkusen.

Horaire et lieu du match

OM – Bayer Leverkusen

Match amical

Vélodrome de Marseille, France

A 20h45 française

Les équipes probables de OM – Bayer Leverkusen

OM : Lopez, Lodi - Balerdi - Gigot - Clauss, Veretout - Kondogbia - Gueye, Ounahi - Sarr - Aubameyang.

Bayer Leverkusen : Hradecky, Kossounou - Tapsoba - Grimaldo - Frimpong, Hofmann - Adli - Puerta - Xhaka - Boniface, Wirtz

Sur quelle chaine suivre le match OM - Leverkusen

La rencontre entre l’OM et le Bayer Leverkusen sera à suivre ce mercredi à partir de 20h45 sur W9. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe.