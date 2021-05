OM - Les mots sympas de Jorge Sampaoli pour Florian Thauvin

Alors que Florian Thauvin a disputé son dernier match avec l'OM, son entraîneur a distribué les compliments à son sujet après le match contre Angers.

Dimanche soir, l'Olympique de Marseille a eu chaud face à Angers. Vainqueurs 3 buts à 2, les Olympiens l'ont emporté grâce à un pénalty d'Arek Milik en toute fin de rencontre. Si l'attaquant marseillais s'est offert un triplé au stade Vélodrome, son coéquipier Florian Thauvin, lui, a disputé ses dernières minutes sous le maillot marseillais.

Suspendu pour la dernière journée, le milieu de terrain offensif rejoindra les Tigres de Monterrey au terme de la saison. Exemplaire et professionnel jusqu'au bout, il a été louangé par son entraîneur Jorge Sampaoli, qui a eu quelques mots pour lui avant sa conférence de presse d'après-match, dressant le portrait d'un joueur talentueux.

"Il a toujours été positif, malgré les difficultés sportives rencontrées"

"Avant le match, j'ai eu une discussion avec lu. Je souhaitais qu'il parte en donnant tout ce qu'il avait, toutes ses qualités, pour que le club puisse se qualifier pour une Coupe d'Europe, parce que c'était très important pour le club. Je lui ai également dit que j'avais apprécié le temps passé à travailler avec lui", a expliqué l'entraîneur marseillais.

"C'est un joueur qui a une brillante carrière, je lui souhaite le meilleur. Il a toujours été positif, malgré les difficultés sportives rencontrées par le groupe cette année", a ensuite ajouté l'ancien sélectionneur de l'Argentin et du Chili. De son côté, Florian Thauvin a expliqué avec beaucoup d'émotion les raisons de son départ après le match.

"C'est un choix qui a été difficile pour moi. J'ai eu l'opportunité de continuer à l'OM. Je vais en profiter pour remercier Pablo Longoria, Jorge Sampaoli et Frank McCourt, pour la confiance qu'ils m'ont témoignée. Ils m'ont fait une superbe proposition, un contrat de cinq ans, plus important que celui que j'avais actuellement (...) Le club démarre un nouveau chapitre, et il devait avoir un joueur concerné à 100%, prêt à relever ce défi. Or, il était temps pour moi d'ouvrir un nouveau chapitre, de découvrir autre chose".