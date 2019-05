OM - Les agents de Rudi Garcia s'activent...

Sur une pente descendante du côté de l'Olympique de Marseille, Rudi Garcia préparerait sa porte de sortie pour cet été, selon L'Equipe.

"On travaille avec les dirigeants sur les perspectives de la saison prochaine, ça peut être un Marseille sans Coupe d'Europe. Je travaille dans les clubs comme si j'allais y faire toute ma carrière, et je ne déroge pas à cette manière de faire. Il sera temps, en fin d'année, de faire le bilan. Ce fut l'une des saisons les plus compliquées de ma carrière", déclarait Rudi Garcia, l'entraîneur de l' , en conférence de presse, vendredi.

Rudi Garcia prépare sa porte de sortie, selon L'Equipe

Ce dimanche, alors que son équipe recevra l'Olympique Lyonnais au stade Vélodrome (21h00), seule une victoire permettrait aux Olympiens d'entretenir le mince espoir de se qualifier pour une Coupe d'Europe. Ce qui sauverait les meubles d'une saison particulièrement laborieuse, durant laquelle les choix de Rudi Garcia n'ont cessé d'être critiqués, l'ancien entraîneur de l' étant pris en grippe par les fervents supporters phocéens depuis de nombreuses semaines.

​

Derrière ses récentes déclarations, force est de constater que Rudi Garcia serait d'ailleurs en train de prospecter, dans le but de trouver un nouveau point de chute. C'est en tout cas ce que révèle le quotidien L'Equipe ce dimanche, qui croit savoir que les agents de l'entraîneur encore sous contrat jusqu'en 2021 à Marseille seraient actifs ces derniers jours, afin de préparer au mieux l'avenir du technicien. Pour rappel, malgré cette saison compliquée à l'OM, Rudi Garcia dispose toujours d'une certaine côte en et en , où il a notamment été annoncé dans le viseur du et de l' .