OM - L'entraîneurs des gardiens compare Mandanda à Alisson

Will Coort, entraîneur des gardiens à l'Olympique de Marseille, estime que Steve Mandanda a un profil similaire à celui du Brésilien Alisson Becker.

Arrivé sur la Canebière en 2007, Steve Mandanda s'est imposé comme un cadre de l'effectif de l' depuis de longues années. Un statut guère remis en cause par son court passage à (2016-2017). De retour à son meilleur niveau cette saison, le portier, Champion du Monde avec les Bleus en 2018, ne cesse d'impressionner et n'est pas étranger à la 2ème place du classement occupée par les Phocéens ces derniers mois.

"Il peut facilement jouer encore 3 ou 4 ans à ce niveau"

Au sein du club, Steve Mandanda est d'ailleurs très apprécié et respecté. Et notamment par Will Coort, entraîneur des gardiens à l'Olympique de Marseille. Lequel a d'ailleurs tenté une comparaison osée au sujet du portier, l'estimant aussi performant qu'un certain Alisson Becker, dernier rempart de .

"Pour moi, il est à l'heure actuelle le meilleur gardien de et parmi les meilleurs d'Europe. Quand je vois les gardiens qui sont décisifs pour leur équipe en Europe, celui dont il se rapproche le plus c'est Alisson Becker à Liverpool. Il peut facilement jouer encore trois ou quatre ans à ce niveau. La seule chose qui compte, c'est sa motivation. S'il garde cette motivation, alors ça ira", a confié le membre du staff au micro de Téléfoot, ce dimanche matin.