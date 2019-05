OM - Le président Jacques-Henri Eyraud explique le choix d'André Villas-Boas

Le président de l'Olympique de Marseille a donné les raisons de la venue de l'entraîneur portugais sur le banc de l'OM pour succéder à Rudi Garcia.

"Pourquoi André ?" Dans son introduction à la conférence de presse de présentation du nouvel entraîneur de l'OM, Jacques-Henri Eyraud a expliqué pourquoi l'entraîneur portugais avait eu ses faveurs et celles des autres dirigeants du club phocéen.

Le président marseillais a ainsi détaillé le profil de l'ancien coach de et de , notamment ce qui l'avait séduit chez lui. " Il a une expérience de très haut niveau dans l’élite du football européen, c’est important pour nous Deuxièmement, Sa connaissance des environnements à haute intensité avec Porto et l’ . Enfin, sa sensibilité affirmée par rapport aux jeunes joueurs, à la formation. On va prendre un nouveau virage et on souhaitait un coach sensible à leur développement."

"Ce sera le deuxième entraîneur le plus jeune de la L1"

En substance, JHE rappelait qu'André Villas-Boas a déjà connu de nombreuses expériences dans divers pays alors qu'il n'a que 41 ans. "Il a un profil très international, il parle cinq langues dont le français", indiquait ainsi le président de l'OM.

Andoni Zubizarreta, le directeur sportif marseillais, insistait aussi sur la jeunesse du nouveau coach de l' . "On se connaît depuis longtemps avec André mais on s’est parlé pour la première fois il y a 15 jours. Ce sera le deuxième entraîneur le plus jeune de la derrière Julian Stéphan qui vient lui aussi de la formation."

Le dirigeant espagnol, qui est le principal acteur de la venue de Villas-Boas à l'OM, est impatient de le voir à l'oeuvre. "Il a démarré très très jeune et il a toujours eu de la passion, pour un club comme l’OM c’est très important. Même s’il est élégant, bien habillé, il est passionnel sur le terrain. Il va nous aider à grandir. Je suis fier qu’il soit ici."