OM - Le club "toujours à la limite de l’explosion" selon Frédéric Déhu

Toujours enlisé dans la crise après sa défaite lors du Classique face au PSG (0-2), l'OM est "à la limite de l’explosion" selon l'ancien du club.

Au fil des jours, l'horizon est de plus en plus sombre pour l'Olympique de Marseille, où la crise semble désormais installée. Rien ne va plus dans la cité phocéenne, entre des résultats sportifs décevants, l'attaque de la Commanderie par des supporters il y a dix jours, et le départ rocambolesque de l'entraîneur André Villas-Boas.

Dimanche soir, le Paris Saint-Germain a encore enfoncé le club phocéen. Grâce à des buts de Kylian Mbappé et Mauro Icardi, Paris s'est en effet adjugé le Classique sur la pelouse du Vélodrome (0-2), tandis que l'OM a en plus perdu l'un de ses cadres sur blessure en la personne du défenseur espagnol Alvaro Gonzalez.

"Le contexte marseillais est toujours à la limite de l’explosion"

En interne, la position du président Jacques-Henri Eyraud apparaît quant à elle de plus en plus fragilisée. Dans l'attente d'une éventuelle vente du club (officiellement démentie), les supporters ne cessent de réclamer son départ avec véhémence, mais le dirigeant s'accroche. Bref, rien ne va plus à Marseille...

Ancien défenseur central de l'OM, Frédéric Déhu n'est guère optimiste pour l'avenir du club, bie qu'il estime que la situation est difficile à juger de l'extérieur. "On voit que le club est assez fragile. Sur le plan sportif, je pense qu’il n’y avait rien d’alarmant. C’est surtout sur le contenu des rencontres qu’on pouvait se poser des questions. Après, concernant l’extra-sportif, c’est difficile de porter un jugement de l’extérieur, car on n’a pas tous les tenants et les aboutissants. Le contexte marseillais est toujours à la limite de l’explosion", a-t-il estimé dans les colonnes du quotidien La Provence. Avec 33 points au compteur, Marseille pointe à une décevante 9ème place en Ligue 1.