Découvrez le programme complet de l’OM pour la prochaine saison de Ligue 1, qui démarre le 7 aout.

L’OM, vice-champion de France, est fixé concernant son programme pour l’exercice 2022-2023 de la Ligue 1. La saison des Olympiens débutera à domicile face au Stade de Reims.

Démarrage en douceur pour l’OM

Dès à présent, les supporters olympiens vont pouvoir cocher les dates des grands rendez-vous de la saison olympienne. La LFP a dévoilé le calendrier de la saison 2022-2023 de Ligue 1. L’OM connaît donc ses adversaires journée après journée pour le prochain exercice.

Les hommes de Jorge Sampaoli débuteront la saison à domicile avec la réception du Stade de Reims et termineront, le samedi 3 juin 2023, par un déplacement sur le terrain de l’AC Ajaccio.

Un premier Clasico face au PSG dès la fin octobre

Les deux rencontres face au PSG auront lieu lors des 12e (23 octobre au Parc des Princes) et 25e journées (26 février 2023 à l’Orange Vélodrome). Celles face à Lyon se dérouleront à l’occasion des 14e (6 novembre à l’Orange Vélodrome) et 32e journées (23 avril 2023 au Groupama Stadium).

La dernière journée avant la coupe du Monde 2022 aura lieu le dimanche 13 novembre, l’OM se rendra à Monaco (15e journée).

Pour le Boxing Day à la française, le mercredi 28 décembre et le dimanche 1er janvier 2023, nos Olympiens accueilleront le Toulouse FC avant de se déplacer à Montpellier.

L’OM jouera à deux reprises au cours de la saison deux rencontres d’affilée à domicile :

7e et 8e journées : OM - Lille OSC (dimanche 11 septembre) et OM - Rennes (dimanche 18 septembre)

19e et 20e journées : OM - FC Lorient (samedi 14 janvier) et OM - AS Monaco (dimanche 29 janvier)

Le calendrier de l’OM en L1 2022-2023

1e journée – Dimanche 7 août : OM – Reims

2e journée – Dimanche 14 août : Brest – OM

3e journée – Dimanche 21 août : OM – Nantes

4e journée – Dimanche 28 août : OGC Nice – OM

5e journée – Mercredi 31 août : OM – Clermont Foot

6e journée – Dimanche 4 septembre : AJ Auxerre – OM

7e journée – Dimanche 11 septembre : OM – Lille OSC

8e journée – Dimanche 18 septembre : OM – Rennes

9e journée – Dimanche 2 octobre : Angers SCO – OM

10e journée – Dimanche 9 octobre : OM – AC Ajaccio

11e journée – Dimanche 16 octobre : Paris SG – OM (sur Prime Video)

12e journée – Dimanche 23 octobre : OM – RC Lens

13e journée – Dimanche 30 octobre : RC Strasbourg – OM

14e journée – Dimanche 6 novembre : OM – OL (sur Prime Video)

15e journée – Dimanche 13 novembre : AS Monaco – OM

16e journée – Mercredi 28 décembre : OM – Toulouse FC

17e journée – Dimanche 1er janvier : Montpellier HSC – OM

18e journée – Mercredi 11 janvier : Troyes – OM

19e journée – Samedi 14 janvier : OM – FC Lorient

20e journée – Dimanche 29 janvier : OM – AS Monaco

21e journée – Mercredi 1er février : FC Nantes – OM

22e journée – Dimanche 5 février : OM – OGC Nice (sur Prime Video)

23e journée – Dimanche 12 février : Clermont Foot – OM

24e journée – Dimanche 19 février : Toulouse FC – OM

25e journée – Dimanche 26 février : OM – Paris SG (sur Prime Video)

26e journée – Dimanche 5 mars : Rennes – OM

27e journée – Dimanche 12 mars : OM – RC Strasbourg

28e journée – Dimanche 19 mars : Reims – OM

29e journée – Dimanche 2 avril : OM – Montpellier HSC

30e journée – Dimanche 9 avril : FC Lorient – OM

31e journée – Dimanche 16 avril : OM – Troyes

32e journée – Dimanche 23 avril : OL – OM (sur Prime Video)

33e journée – Dimanche 30 avril : OM – AJ Auxerre

34e journée – Dimanche 7 mai : RC Lens – OM

35e journée – Dimanche 14 mai : OM – Angers SCO

36e journée – Dimanche 21 mai : Lille OSC – OM

37e journée – Samedi 27 mai : OM – Brest

38e journée – Samedi 3 juin : AC Ajaccio – OM