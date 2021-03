OM - Le bel hommage de Villas Boas à Mandanda pour son anniversaire

L'ancien entraîneur marseillais a adressé un message plein de respect à son ex gardien, qui fête ses 36 ans ce dimanche.

Steve Mandanda a fêté ses 36 ans ce dimanche. L'occasion pour André Villas Boas de dire tout le bien qu'il pense du gardien de l'Olympique de Marseille.

Le gardien de l'OM et l'entraîneur portugais se sont cotoyés pendant une saison et demie sur la Canebière, jusqu'à la démission de l'ancien patron de Tottenham ou Chelsea, début février, à la suite des événements à la Commanderie et dans le contexte difficile dans lequel se trouvait son équipe sur le plan sportif.

Ce qui n'a pas empêché AVB d'apprécier de travailler aux côtés de certains de ses joueurs, à commencer par Steve Mandanda, donc. Le technicien portugais a donc envoyé un message à son ancien protégé en ce jour si particulier.

"Pas trop de choses à dire. Connexion et complicité immédiates. Le calme en personne. Voix ferme, raisonnement lucide. Esprit clair et vide de préjugés", a commenté Villas Boas dans une publication postée sur son compte Instagram.

"Une main tendue pour aider les autres. Pour moi, l’opportunité d’entraîner l’un des meilleurs du monde, mais surtout une chance de t’avoir connu. Bon anniversaire et merci !"

Hormis la saison 2016-2017, passée sous le maillot de Crystal Palace en Premier League, Mandanda est de toutes les aventures de Marseille depuis l'été 2008. Au point d'être même devenu le joueur le plus capé de l'histoire du club avec 585 aparritions. Et le voilà qui s'apprête à jouer encore un rôle déterminant dans la fin de saison des siens, en quête de qualification européenne.

C'est pourtant en plein rassemblement en sélection, avec l'équipe de France, que Steve Mandanda va pouvoir célébrer cet anniversaire. Toujours membre du groupe France sous la houlette de Didier Deschamps, l'Olympien a donc fait le déplacement au Kazakhstan ce dimanche pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

Opposés à l'un des plus modestes adversaires de leur poule, les Bleus ont fait le job grâce notamment à un but d'Ousmane Dembélé pour prendre les trois points, quatre jours après avoir concédé un nul décevant devant l'Ukraine en ouverture. Un joli cadeau d'anniversaire pour celui qui a fait ses grands débuts en équipe nationale il y a près de 13 ans maintenant.