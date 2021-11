OM-Lazio : Sarri s'en prend à Gérald Darmanin à propos des supporters

L'OM accueille la Lazio Rome ce jeudi soir pour tenter de décrocher enfin sa première victoire dans cette phase de poules de Ligue Europa. Les Italiens se déplacent au stade Vélodrome sans leurs supporters, interdits de venir en France.

Une décision des autorités françaises justifiée par "l'interprétation répétée de chants fascistes et la réalisation de saluts nazis" et "le comportement violent de certains supporters de façon récurrente aux abords des stades et dans les centres-villes des lieux de rencontres", dans le communiqué publié par les autorités françaises.

Une décision fustigée par l'entraîneur romain Maurizio Sarri : "Qui a écrit ce communiqué ? Ce sont les autorités françaises ? Alors si j'étais Lotito (le président de la Lazio), j'inviterais le ministre français de l'Intérieur à venir voir un match de la Lazio à domicile. Il se rendrait compte qu'il a fait une connerie", a lancé le technicien italien.

Ces derniers jours, le club lui-même avait réagi dans un communiqué pour condamner les termes employés à destination de ses supporters. "On ne peut accepter une offense gratuite à tous nos supporters et au club, qui a toujours combattu tous types de discriminations avec des actions concrètes, était-il écrit. Nous attendons donc une explication de la part des institutions et une prise de position nette de notre diplomatie envers cet "apeuprisme" qui devrait indigner tous les Italiens."

Sur le terrain, les deux équipes chercheront à remporter une victoire précieuse dans l'optique de la qualification pour la suite de la compétition. Respectivement troisième et deuxième, les deux formations espèrent encore rattraper Galatasaray pour se qualifier directement pour les huitièmes de finale, ou au moins valider leur ticket pour les barrages.

Pour l'OM, il s'agirait de gagner pour la première fois cette saison dans la compétition après trois matchs nuls tout au long de la phase aller tout en n'iscrivant qu'un seul petit but, lors de leur première sortie sur la pelouse du Lokomotiv Moscou : un penalty de Cengiz Under.