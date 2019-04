OM - L'agent de Florian Thauvin fait le point sur son avenir

Interrogé sur l'avenir de Florian Thauvin, l'influent agent Jean-Pierre Bernès a évoqué la Ligue des Champions comme un paramètre important.

Finaliste de la avec l' , auteur de 22 buts en championnat sous la tunique phocéenne lors de l'exercice 2017-2018, puis Champion du Monde en avec l'Equipe de cet été. Alors âgé de 25 ans, Florian Thauvin semblait, enfin, offrir toute la mesure de son talent.

De quoi rêver d'une carrière à la hauteur de celui-ci, loin du Vieux-Port et de la Cannebière si possible. Mais quelque peu de manière imprévue, l'ancien du GF38 était resté au sein du club, ne croulant pas sous les propositions intéressantes et croyant encore au projet développé par l'Olympique de Marseille.

Une décision sous le signe de la patience, donc, pour la natif d'Orléans. Résultat, Florian Thauvin avait débuté cette saison en trombe, inscrivant pas moins de onze réalisations sur la phase aller, portant à bout de bras une équipe phocéenne pourtant peu en réussite, si bien en championnat qu'en Coupe d'Europe. Ainsi, le joueur de 26 ans avait confirmé ses derniers mois particulièrement réussis en club comme en sélection. Oui mais voilà, l'ailier droit n'a inscrit que deux buts depuis la 16ème journée de , et peine désormais à s'exprimer dans le collectif marseillais, ce qui purrait coûter une qualification en Ligue des Champions au terme de la saison.

La Ligue des Champions, encore et toujours l'élément décisif

Une situation qui pourrait bien pousser Florian Thauvin à se trouver un nouveau point de chute, lui qui est notamment courtisé par l' et le Napoli. Interrogé sur l'avenir de son protégé sur les ondes d'Europe 1, son agent Jean-Pierre Bernès s'est justement chargé de faire le point.

"Jouer la Champions League à Marseille, moi qui l'ai connu en tant que dirigeant, ça change une carrière, ça change une vie. C'est quelque chose de fantastique de jouer la Champions League à Marseille. (...) Si l'OM ne la joue pas, il y aura une réflexion à mener. Mais ce n'est pas parce qu'il a dit qu'il voulait jouer la Champions League que les choses se passent comme on veut qu'elles se passent", a confié l'influent agent. Autant dire qu'un départ n'est pas vraiment à exclure.