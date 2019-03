OM - La story Instagram de Mario Balotelli a rapporté 270 000 euros

L'attaquant italien avait célébré son ouverture du score contre Saint Etienne ce dimanche (2-0) en partageant son bonheur en direct sur Instagram.

C'est un sacré coup de communication qu'a réussi Mario Balotelli lors de la victoire de l'Olympique de Marseille contre Saint Etienne ce dimanche dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1 (2-0). L'avant-centre italien a marqué d'un magnifique retourné acrobatique sur un corner de Florian Thauvin à la 12e minute.

Pour célébrer son but, le néo-olympien a filmé sa joie en direct en compagnie de ses coéquipiers. Une vidéo immédiatement partagée avec ses 8,5 millions d'abonnés sur Instagram. Un geste qui n'est pas sans rappeler le selfie de Francesco Totti en plein derby de Rome il y a quatre ans.

Une célébration collective qui a beaucoup fait parler dans la presse, aussi bien française qu'étrangère. Le lendemain matin, le quotidien L'Equipe en faisait sa "Une", alors que le moment était repris par la presse sportive internationale - Sport Bild, Marca, La Gazzeta dello Sport - mais aussi généraliste - CNN, Spiegel, BBC, Le Monde, etc.

Le geste et la vidéo de Balotelli on fait s'enflammer la toile, le nom de l'international transalpin étant cité plusieurs milliers de fois dans une multitude de contenus web dans les heures suivantes. Le post a été vu pas moins de 9 millions de fois, offrant "un plan média de 270 000 euros à l'OM", selon Quentin Gressien, directeur conseil à The Metrics Factory. "La couverture médiatique des retombées est elle évaluée en millions d’euros."

En s'offrant le renfort de Mario Balotelli cet hiver; Marseille n'a donc pas seulement réalisé une belle opération sur le plan sportif, mais également sur le plan marketing. Le joueur, passé par l'Inter Milan, Liverpool ou encore Manchester City notamment, offre en effet une visibilité mondiale à son club, qui a parfaitement su en profiter à cette occasion.

Depuis son arrivée à la fin du mercato hivernal, Mario Balotelli a inscrit 4 buts en 6 rencontres, participant activement à la bonne passe des hommes de Rudi Garcia, de retour à la quatrième place du championnat, à 5 points de Lyon et du podium, qui constitue l'objectif des Marseillais, désireux de retrouver la Ligue des champions la saison prochaine. Marseille accueillera Nice ce dimanche pour la 28e journée (21h), avant de se déplacer à Paris le 17 mars pour le très attendu "Clasico".