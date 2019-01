OM, la mise au point de l'agent de Florian Thauvin : "Il n'y a aucune tension entre Florian et Rudi Garcia"

L'agent de l'international français a défendu son joueur qui vit mal la situation de crise actuelle de l'Olympique de Marseille.

"Tu nous as mis dedans ! Tu n’as pas le droit de nous faire ça", aurait indiqué Rudi Garcia, furieux, dans le vestiaire après la défaite contre Lille. Florian Thauvin aurait répliqué : "Qu’est-ce qu’il dit ?! Je lui ai sauvé la mise plein de fois ! Et il vient me casser les...!", d'après les informations de RMC. Une tension palpable suite aux mauvais résultats de l'OM qui vit des semaines difficiles après l'élimination contre Andrézieux et les revers en Ligue 1.

Dans les colonnes de La Provence, Jean-Pierre Bernès, l'agent de Florian Thauvin, est revenu sur la récente polémique d'une tension entre l'ailier français et l'entraîneur des Phocéens dans le vestiaire : "C’est la tension normale d’un match qui ne se passe pas bien. Une heure après, c’était terminé. C’est une réaction à chaud de Rudi Garcia qui n’avait pas encore vu les images, et lorsqu’il les a vues, il s’est aperçu que l’expulsion était sévère".

"Florian vit mal cette situation"

"Quand on sait tout ce que fait Florian depuis le début de la saison pour l’équipe, on peut comprendre sa réaction, mais il n’y a aucune tension avec le coach. Florian vit mal cette situation, et il vaut mieux ça que s’il la vivait bien, d’ailleurs. On reproche souvent à des joueurs de ne pas respecter le maillot de l’OM, mais Florian le respecte vraiment, il en est même amoureux", a ajouté l'agent de l'international français.

"Il faut se souvenir qu’il est parti par la petite porte, qu’il est revenu par la petite porte, et qu’il a réalisé ce que peu de joueurs ont réussi à faire à Marseille. Il a montré du courage et du talent pour renverser la situation et convaincre un public très exigeant. Pour tout cela, on peut comprendre qu’il vive mal cette période, comme tous ceux qui aiment l’OM", a conclu Jean-Pierre Bernès.

Son entourage a également pris la parole : "Il est normal qu’un garçon comme Florian veuille jouer la Ligue des champions, et il veut avant tout la jouer avec l’OM. Il ne lui viendrait même pas l’idée de partir si l’OM se qualifiait. Il est quand même international, champion du monde, et il est normal d’aspirer au plus haut niveau dans ce cas-là. Mais il n’y a même pas de débat là-dessus. Florian ne partira pas cet hiver, et il ne pense absolument pas à ce qui peut se passer l’été prochain".