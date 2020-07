OM - Jouer pour la France ou le Sénégal ? Bouna Sarr entretient le doute

Le joueur de l'Olympique de Marseille a très envie de devenir international et dispose de la double nationalité, mais préfère prendre son temps.

Arrivé en provenance du en 2015, Bouna Sarr n'a cessé de progresser sous les couleurs de l' . Désormais âgé de 28 ans, celui qui peut évoluer aux postes de latéral droit et d'ailier n'est sûrement pas le plus talentueux de l'effectif d'André Villas-Boas, mais il sait se rendre indispensable grâce à sa détermination et par ses courses répétées. Très apprécié à Marseille, Bouna Sarr rêve désormais de devenir international. Mais pour quel pays ?

"J'arrive à un âge où les opportunités se feront plus rares"

Disposant de la nationalité française et sénégalaise, Bouna Sarr a le choix. Mais celui-ci demande mûre réflexion. Interrogé sur le sujet par La Provence, le joueur de l'Olympique de Marseille a toutefois laissé entendre que sa décision était prise... Et celle-ci pourrait surprendre selon lui.



Marseille, Boudjellal explique l'ambition d'Ajroudi

"Je n'ai pas envie de m'éterniser, c'est un sujet à polémiques. J'assume de prendre mon temps. Tant pis si les gens estiment que je suis en retard. Je prendrai une décision quand il le faudra, j'ai déjà ma petite idée, mais je n'ai pas envie d'en parler, pour ne pas créer de remous. Mais j'en prendrai une en temps voulu, et peut-être que vous ne vous y attendrez pas ! Vous verrez, vous serez surpris...", a ainsi déclaré le joueur. Une chose est sûre, la voie semble plus dégagée au .