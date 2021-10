OM : Jorge Sampaoli veut "renouer avec la victoire"

L'entraîneur de l'OM espère mettre fin à la série moyenne de son équipe et a pris la défense d'Arkadiusz Milik.

Tenu en échec face à l'OGC Nice mercredi, l'Olympique de Marseille fait du sur place ces dernières semaines. Les Phocéens restent sur trois matches nuls toutes compétitions confondues et sur une seule victoire en huit rencontres. En conférence de presse, Jorge Sampaoli s'est exprimé sur la série de matches nuls que connaît son équipe actuellement et espère retrouver le chemin de la victoire dès dimanche face à Clermont.

"On s'attend toujours à plus, mais on vient d'affronter des adversaires très forts. C'était des matchs équilibrés, on aurait pu gagner, mais ça aurait aussi pu basculer dans l'autre sens. Mais c'est vrai qu'on espère au plus vite retrouver la victoire. (...) Le point de pénalité ? Je ne considère pas que le point doit être retiré mais ce n'est pas moi qui décide cela. Si tel est le cas, on devra étudier les recours possibles, et surtout faire en sorte que cela ne se reproduise pas", a expliqué Jorge Sampaoli.

"On surveille avec attention chaque joueur. On a en ce moment un calendrier chargé avec des matchs à forte intensité, ça peut avoir une influence sur la prestation des joueurs, il faut en prendre en compte avant le match du week-end, ça comme le fait qu'on a un match décisif contre la Lazio la semaine prochaine. En considérant tout ça, on va essayer de trouver les meilleures options pour le match de dimanche", a ajouté l'Argentin.

"Milik au top ? Cela peut prendre un peu de temps"

Jorge Sampaoli est patient avec Arkadiusz Milik et a défendu le bilan de l'international polonais : "Il est de retour après une blessure importante, il va avoir besoin de temps, plus ou moins long. Mais c'était important de le récupérer pour ses qualités de finisseur. L'équipe doit lui proposer plus de situations adaptées à son jeu, mais je rappelle qu'il n'a pas fait la préparation avec les autres, donc ça peut prendre un peu de temps".

"Il faudrait avoir davantage le ballon et passer plus de temps dans le camp adverse. Mais Arkadiusz Milik a eu un but annulé de peu contre Paris, une tête qui passe juste à côté, une autre tête contre Nice... C'est la particularité de son poste, ça dépend des périodes. Après c'est vrai que l'équipe doit attaquer davantage, on attend une amélioration à ce niveau-là", a ajouté l'entraîneur de l'Olympique de Marseille.

Enfin, l'Argentin a commenté la manière dont il utilise Gerson : "Normalement il joue dans l'axe, là il joue un peu plus haut mais il y a une forte concurrence au milieu, et notre manière de jouer demande des joueurs qui évoluent un cran plus haut. C'est aussi le cas de Mattéo Guendouzi. On pense qu'il peut être performant au poste où on le fait jouer, l'équipe a besoin de lui à ce poste-là. Vu qu'on a un effectif plutôt court, on a besoin de joueurs qui évoluent à différents endroits, on ne peut pas se permettre d'avoir un joueur au positionnement exclusif."