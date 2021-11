OM : Jorge Sampaoli lance un avertissement à ses joueurs

L'Olympique de Marseille n'a pas réussi à refroidir les ardeurs de Galatasaray en Turquie. L'OM, qui avait fait quatre matches nuls lors des quatre premières journées de Ligue Europa, devait absolument l'emporter en Turquie pour continuer de croire à la qualification pour les seizièmes de finale de la compétition. Mais les hommes de Jorge Sampaoli ont totalement manqué leur rendez-vous et ont vite perdu pied dans la chaleureuse ambiance d'Istanbul.



Incident OL-OM : que risque le club de Jean-Michel Aulas ?

Les Phocéens ont rapidement été mené au score et n'ont jamais semblé en mesure de combler leur retard sur Galatasaray. Arkadiusz Milik a certes inscrit un doublé, son premier but permettant de revenir à 3-1, avant que Babel ne crucifie les derniers espoirs de l'OM. Avec ce faux-pas et la victoire de la Lazio, l'Olympique de Marseille est officiellement éliminé de la Ligue Europa et va devoir se battre pour accrocher une place en Ligue Europa Conférence. En conférence de presse, après la rencontre, Jorge Sampaoli a regretté l'élimination de l'OM mais considère que cette élimination est le fruit des premiers résultats de son équipe dans la compétition.

"Il faut être meilleur et mûrir plus vite"

"C'est clairement une déception. On espérait se qualifier, c'était notre but. Mais on a perdu la qualification avant, sur les autres matchs. Nous étions meilleurs, mais on le paye aujourd'hui. Gagner ici était un scénario très difficile et il fallait être très lucide pour répondre à l'adversité que nous a opposé l'adversaire. Le plus important pour ce groupe jeune c'est de penser à demain, penser à dimanche et penser qu'à chaque compétition il faut être meilleur que ça et mûrir plus vite, parce que si on n'est pas plus tranchant dans l'adversité, sûrement que le projet ne va pas fonctionner", a expliqué Jorge Sampaoli.



Lucas Paqueta aurait pu jouer pour l’OM

"Evidemment, la pression était très forte dans ce stade. On savait qu'on allait avoir ce genre d'ambiance. Mais nous sommes l'OM, on savait qu'on allait assumer et affronter cette ambiance. Mais le groupe est jeune aussi, on a fait des erreurs dans certaines situations. Tout a été dans le sens de Galatasaray, émotionnellement, psychologiquement, car on se fait mener 2 à 0 très rapidement", a ajouté l'entraîneur de l'Olympique de Marseille.

"Peu importe la Coupe d'Europe, nous voulons la jouer"

L'article continue ci-dessous

Jorge Sampaoli veut que l'OM accroche la Conférence League et la joue à fond : "La Conférence League ? Peu importe la Coupe d'Europe, nous voulons la jouer dans tous les cas. Nous avons fait les efforts la saison dernière pour nous qualifier. On est tombé sur un groupe difficile où on aurait pu passer, mais maintenant il faut lutter pour ce qui vient. C'est une nouvelle compétition avec aussi des adversaires de très haut niveau".

"Mais au delà de cette nouvelle compétition qu'on pourrait jouer, il faut penser dès demain à améliorer certaines situations car on ne peut pas faire autant de cadeaux à l'adversaire dans ces matchs de ce niveau de la compétition. Mais cette qualification, on l'a perdue sur les matchs précédents, on est arrivé ici avec l'obliation de gagner, on n'avait pas le choix, mais on s'est retrouvé vite à 2-0 dans un moment où l'équipe était bien et après, c'était difficile de revenir", a conclu l'entraîneur de l'OM.