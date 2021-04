OM - Jorge Sampaoli : "Ce sont des victoires importantes"

L'entraîneur de l'OM a souligné l'état d'esprit de ses joueurs, victorieux dans les derniers instants du match face à une bonne équipe de Lorient.

Mené à la pause par le FC Lorient, l'Olympique de Marseille s'est finalement imposé ce samedi, au stade Vélodrome (3-2). Bousculés par des Bretons accrocheurs et déterminés à défendre leur place dans l'élite, les Phocéens l'ont emporté en toute fin de rencontre, grâce à un but de son défenseur espagnol Pol Lirola, auteur d'un doublé.

Sixième avec 52 points au compteur, l'OM revient provisoirement à hauteur du RC Lens. Si le succès a mis du temps à se dessiner, Jorge Sampaoli, l'entraîneur de l'OM, aime ce genre de scénarios, à condition qu'ils permettent d'enchaîner. "Gagner comme cela nous donne beaucoup de confiance. J'espère que nous allons pouvoir continuer ainsi, en procurant beaucoup d'émotions. Nous allons continuer à nous préparer pour le prochain match, en essayant d'avoir la même mentalité à l'extérieur", a-t-il expliqué à Canal+.

"C'était le jour et la nuit entre la première période et la seconde"

"Nous avons fait des changements (à la pause) parce que le début de match n'était pas bon. On a tenté de varier, surtout en attaque, et on a été meilleurs en seconde période. Ce sont des victoires importantes, surtout dans ce stade où nous devons normalement gagner", a ensuite ajouté l'ancien sélectionneur de l'Argentine, déterminé.

Florian Thauvin, cadre du vestiaire marseillais, a lui aussi souligné la différence de niveau après la pause. "C'était le jour et la nuit entre la première période et la seconde. On avait plus d'automatismes, on est revenu rapidement au score et on a pris l'avantage. Après on a l'occasion de mettre le troisième et de tuer le match, mais on se met en difficulté. Aujourd'hui, le 'bon Dieu' nous a sauvés on va dire, mais il ne va pas falloir trop jouer", a pour sa part reconnu l'ailier olympien, lui aussi sur Canal+.

"C'est un système qu'on a mis en place il n'y a pas très longtemps, il y a pas mal de joueurs qui ne jouent pas à leur poste, donc c'est compliqué de prendre ses repères. Mais quand on prend les trois points, ça fait plaisir et on peut travailler correctement. Ça fait du bien", a-t-il ajouté. L'important, c'est les trois points ?