OM : Jorge Sampaoli allume la LFP après les incidents de Nice

Avant la rencontre face à l'AS Saint-Etienne, Jorge Sampaoli est revenu sur les incidents de Nice et a confirmé son intérêt pour Andy Delort.

Au lendemain des premières sanctions attribuées, le match de dimanche soir entre Nice et l'OM est encore dans toutes les têtes. En conférence de presse, avant d'affronter l'AS Saint-Etienne samedi, Jorge Sampaoli est revenu une dernière fois sur les incidents survenus à Nice. L'Argentin a donné sa version des faits et a reproché aux instances d'avoir voulu terminer la rencontre en dépit des conditions qui n'étaient pas réunies.

"Je partage ce qu'a dit Mateo, je vais seulement répondre à une question sur les incidents à Nice et ensuite je vais parler uniquement de football, c'est ce qui m'importe le plus et qui m'intéresse. Je vais juste relater ce qu'on a vécu. Concernant ce qui s'est passé, l'histoire nous a appris qu'il n'est pas acceptable d'agresser quelqu'un de différent, parce qu'il a un maillot différent ou une opinion différente. C'est de la discrimination qui ne peut pas être acceptée ni dans la vie, ni dans le football", a expliqué Jorge Sampaoli.

"Dimanche nous avons eu peur, les supporters adverses ont attaqué nos joueurs et la sécurité a laissé faire. Certains dirigeants de Nice n'ont pas condamné leurs comportements, et pire encore, ont applaudi. Nous sommes entrés sur le terrain pour défendre nos joueurs parce que personne ne les défendait, nous étions seuls. Personne n'aime voir ce genre de spectacle. Je demande pardon aux jeunes qui regardaient ce match. On doit créer une société meilleure. Je demande à nos supporters qui vont venir voir le match de samedi qu'on ne se venge pas, qu'on se comporte comme des hommes et des supporters qui ne cessent d'encourager leur équipe. Il y a une enquête avec des spécialistes qui travaillent sur des sanctions. La seule chose qui m'importe, c'est que ça ne se répète pas. On est en train de prendre beaucoup de temps pour juger des choses que l'on a tous vu", a ajouté l'Argentin.

Sampaoli fan de Delort

L'article continue ci-dessous

Jorge Sampaoli a défendu son adjoint et allumé la LFP : "Concernant mon adjoint, la justice va analyser son cas. Il a voulu défendre les joueurs, il sait qu'il a mal agi, mais moi je peux assurer que c'est une excellente personne.. Sur le terrain, on a vu des supporters arrivés nombreux, c'est difficile de savoir comment agir à ce moment-là. Il y a une sanction supposée contre lui, il est venu sur le terrain pour éviter que ça aille plus loin. Ce qui est arrivé à Nice ne m'est jamais arrivé dans ma carrière. Je veux louer l'attitude de l'arbitre qui après les incidents nous a réuni pour nous dire qu'il ne voyait aucune garantie de sécurité pour terminer ce match, mais il a eu des pressions venant d'au-dessus, cela montre que la politique a parfois un rôle trop important dans le football".

Jorge Sampaoli a confirmé son intérêt pour Andy Delort, mais selon lui, cela a peu de chances d'aboutir : "Oui, c'est un attaquant qui peut marquer, il a de très bonnes qualités devant le but. C'est un joueur très courageux. J'ai toujours imaginé Andy Delort comme le neuf de l'OM en raison des caractéristiques du joueur. Mais en même temps, il y a une incapacité en raison du prix demandé. J'ai déjà parlé de lui il y a un moment, quand je suis arrivé au club. Peut-être qu'on verra une porte s'ouvrir en toute fin de mercato, mais aujourd'hui c'est une piste difficile. On n’a pas beaucoup vendu donc c’est difficile d’acheter".

"Pol Lirola ? Il peut nous donner différentes hauteurs sur le terrain. C'est un joueur technique et rapide. On le connait. Il sait ce qu'on attend de lui. La fin du mercato ? On a toujours dit qu'on voulait deux joueurs par poste, 20 joueurs et 3 gardiens, donc il manque trois ou quatre options pour être compétitif. Il y a les inconvénients du marché, il n'y a autant d'argent. Tout cela prend du temps. On attend aussi de voir ce qui va se passer avec Kamara, soit vente, soit prolongation", a conclu l'Argentin.