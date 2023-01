OM-Hyères : Tudor laisse des titulaires au repos pour la Coupe de France

Pour l'entrée en lice de l'OM en Coupe de France, face à Hyères, Igor Tudor devrait faire tourner légèrement son effectif.

C'est au stade Francis-Turcan de Martigues que l'OM va affronter Hyères, pensionnaire de National 2, ce samedi 7 janvier 2023 à l'occasion des trente-deuxièmes de finale de la Coupe de France.

Si la rencontre a été inversée, c'est pourtant Hyères qui « reçoit » et le coup d'envoi sera donné à 15h30.

Du changement dans les cages

Face à un adversaire supposé plus faible, Tudor devrait faire quelques changements mais il ne devrait pas prendre le risque d'aligner une équipe bis. La Coupe de France est l'un des principaux objectifs de l'OM sachant que le club n'a plus remporté la compétition depuis 1989.

Dans les buts, Ruben Blanco devrait être titularisé à la place de Pau Lopez afin d'obtenir du temps de jeu.

En revanche, en défense, Tudor devrait faire confiance à la charnière centrale Mbemba, Bailly, Balerdi.

Au milieu de terrain, l'entraîneur croate devrait donner sa chance à Kaboré et Gueye tout en alignant deux valeurs sûres pour les épauler : Mattéo Guendouzi et Sead Kolasinac.

Dieng à la pointe de l'attaque phocéenne, Mollo dans les rangs hyérois

En attaque, l'attaquant Bamba Dieng devrait être titularisé à la pointe de l'attaque. Cengiz Ünder et Alexis Sanchez pourraient débuter à ses côtés, Dimitri Payet prenant place sur le banc.

Dans les rangs hyérois, l'effectif est au complet et on retrouvera une vieille connaissance de la Ligue 1 et de la Ligue 2 : Yohan Mollo (passé par Monaco, Caen, Nancy, Saint-Etienne ou encore Sochaux). A 33 ans, il joue au Hyères FC depuis 2021 et sera le principal atout offensif de son équipe qui devrait évoluer dans un 3-5-2.

Les équipes probables d'OM-Hyères

Le onze de départ probable de l'OM : Blanco – Memba, Bailly, Balerdi – Kaboré, Guendouzi, Gueye, Kolasinac – Ünder, Dieng, Alexis Sanchez.

Les remplaçants de l'OM : Lopez, Ngapandouetnbu, M'Madi, Rongier, Veretout, Elmaz, Payet, Ben Seghir.

Les absents de l'OM : Gigot (commotion), Nuno Tavares (suspendu), Clauss (adducteurs).

Le onze de départ probable du Hyères FC : Jan – Cordoval, Sané, Pineau – Mollo, Agueni, N'Diaye, Zerfaoui, Benbachir – Barty, Assef.

Les remplaçants du Hyères FC : Benallal, Allione, Brossel, Magnora, El Farissi, Lembe, Ech-Chergui, Martin, Belkassam.

Les absents du Hyères FC : aucun.