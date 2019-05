OM - Gustavo : "La Chine ? C'était l'opportunité de ma vie"

Le milieu de terrain brésilien de l'OM, Luiz Gustavo, espère que les dirigeants vont faire les bons choix pour le futur du club.

Interrogé sur le fait de possiblement rester à Marseille la saison prochaine, Luiz Gustavo s'est montré évasif sur son avenir en conférence de presse.

Il a notamment confirmé avoir reçu une offre de lors du dernier mercato d'hiver.

"Oui, j’ai été en possibilité de partir. J’ai continué ici, à travailler. Comme je dis, je me concentre à l’OM et tout ce qui s’est passé est passé. Je ne peux pas tout vous dire. Mais je peux vous dire que c’était vraiment l’opportunité de ma vie."

"J’adore les supporters, le club. Je suis très content ici. Mais je préfère parler du match, de dire qu’on est un club très spécial, très grand en . Toutes les autres choses, je vous le dirai quand je peux."

L'article continue ci-dessous

En outre, il a aussi invité les dirigeants du club à prendre certaines responsabilités pour la suite : "C’est une chose que le président et le propriétaire vont bien réfléchir. Qui et avec qui peuvent-ils compter. Qui vient, qui part… C’est le plus grand club de France, il faut former une équipe au même niveau que l’institution."

L'OM affrontera l'OL, dimanche soir au Vélodrome (21h00).