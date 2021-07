OM, Gerson : "La pression ne me dérange pas"

La nouvelle recrue olympienne assure qu’elle n’est pas du tout intimidée par le contexte pesant du Vélodrome.

Au lendemain de l’intronisation de Mattéo Guendouzi, un autre renfort a été présenté ce jeudi du côté de la Canebière. Le Brésilien Gerson a étrenné sa nouvelle tunique et lâché ses premiers mots en tant que joueur de l’Olympique Marseille.

L’ex-joueur de Flamengo a commencé par affirmer qu’il ne redoute absolument pas le grand défi qui l’attend. « L'OM est un grand club européen. Les supporters sont très chaleureux, il y a beaucoup de pression à l'OM et je n'ai entendu que de bonnes choses sur le club. Mais c’est une positive. J'ai été supporter du Flamengo et ensuite j'y ai joué. La pression ne me dérange pas, au contraire ».

L'article continue ci-dessous

A Marseille, le Brésilien aura à cœur d’effacer son précédent passage en Europe, effectué du côté de la Serie A (à Rome et à la Fiorentina). Il est revanchard et il ne manque pas de le clamer : « Je suis très heureux d'être ici, d'avoir l'opportunité de revenir en Europe. J'étais jeune lors de mon premier passage en Europe. Je suis désormais plus conscient des choses (...) J'ai beaucoup appris en Italie. Je suis revenu au Brésil avec beaucoup d'idées et aujourd'hui je suis de retour en Europe. Mon passage en Italie n'a pas été une erreur ».

« Rétribuer mon montant de transfert avec le travail »

Gerson croit en sa capacité de s’imposer avec l’équipe olympienne, et c’est bien sûr aussi le cas de ses dirigeants. Pablo Longoria n’a que des propos élogieux à son endroit : « C'est un joueur qui fait la différence. Je me souviens de plusieurs rencontres où il a fait la différence et des clubs européens se sont intéressés à lui. Il est reparti au Brésil, il s'est développé et a tout gagné. »

Pour finir, Gerson n’a pas manqué de remercier son président et aussi Jorge Sampaoli pour la confiance qu’ils ont placée en lui. Il a hâte de se montrer à la hauteur : « J'ai parlé avec Sampaoli. Il m'a donné confiance, au même titre que le président, c'est primordial. Par rapport au montant du transfert, j'espère le rétribuer par mon travail et mon jeu ». L’ex-sociétaire de Flamengo a été recruté pour un montant de 25M€ (bonus compris).