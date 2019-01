OM, Rudi Garcia : "Une défaite inadmissible"

L'entraineur de l'OM, Rudi Garcia, était sérieusement remonté contre ses troupes après l'élimination essuyée en Coupe de France.

L'Olympique de Marseille ne verra pas les 16es de finale de la Coupe de France. L'équipe phocéenne a été incapable de franchir l'obstacle d'Andrézieux, une équipe de N2. Lors d'un match joué à Geoffrey Guichard, elle s'est fait battre 0-2 au terme d'une prestation alarmante et indigne de son rang.

Rudi Garcia, le coach de l'équipe, était naturellement très furieux à la suite de cette piteuse sortie. En conférence de presse, il ne s'est pas privé pour blâmer ses joueurs. "C'est inadmissible. Bravo à Andrézieux. Cette équipe qui, je le rappelle, évolue en National 2, a montré ce qu'est une équipe qui en voulait, qui se battait ensemble. C'est ce qui nous a manqué fortement. On peut mettre les chiffres en avant, que l'on a tiré 28 fois au but, mais nous avons beaucoup échauffé le gardien adverse. Les véritables occasions, nous ne les avons pas mises dedans".

"Nous sommes tous responsables, moi le premier"

L'entraineur marseillais a tenté ensuite de cibler les maux dont souffre sa formation. "Nous sommes trop sur courant alternatif. Cela va changer car on va trouver des solutions. Nous trouverons. Il n'y a que cela à faire, a-t-il assuré. Il faut battre Monaco dimanche. Il faut se remettre les têtes à l'endroit et se montrer beaucoup plus pugnaces que nous ne le sommes en ce moment. On a beaucoup de choses à voir avec les joueurs. Nous ne nous contenterons pas de paroles. Il faudra des actes, c'est le plus important". À ne pas rater L'ancien milieu du Barça, Gerard Lopez, est pour une arrivée de Rabiot au Camp Nou

Enfin, et alors qu'il venait d'être conforté à son poste par son président, Garcia s'est brièvement attardé sur son cas personnel : "Nous sommes tous responsables, moi le premier évidemment. C'est dur à vivre. On a envie de voir son équipe gagner. Je vais continuer à me battre au jour le jour pour que les choses changent, à savoir que l'on gagne des matches à nouveau. Nous en avons gagné beaucoup par le passé avec un groupe pratiquement identique. Il faut retrouver la victoire le plus vite possible et notamment dimanche".