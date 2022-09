Le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille a appelé les supporters au calme et veut leur offrir une belle victoire en Ligue des champions.

Tout va super bien en Ligue 1, sur le début de la campagne européenne il y a eu cette défaite à Tottenham. Quel est l'état d'esprit à la veille de ce match ?

On est confiants. On sait ce qu'on doit faire demain. Le premier match de Ligue des champions, malgré notre mauvais résultat, il nous a donné de la confiance. On a su mettre en difficulté cette équipe de Tottenham qui est l'une des plus grandes équipes européennes. On est sur une très bonne dynamique. On va venir pour gagner. On va tout faire pour. Peu importe le résultat contre Tottenham, il y a eu de très bonnes choses, on est en pleine confiance et on va continuer comme ça.

"On est en amélioration constante"

Vous semblez avoir assimilé la méthode Tudor, vous pouvez-nous la raconter ?

Les matches de préparation ont été difficile, un nouveau coach est arrivé avec une nouvelle philosophie, des nouvelles idées. Il a fallu un temps d'adaptation pour tout le monde. Aujourd'hui tout le monde est épanoui, ça peut se voir au delà des résultats, mais il a y a aussi eu la manière depuis le début de saison. C'est un qui demande beaucoup d'intensité, du pressing très haut, un jeu vertical, très offensif, on essaye de mettre de la densité devant le but. On progresse. On a bien assimilé les concepts de jeu. On est tous confiant sur le fait qu'on est en amélioration constante.

Qu'apporte Alexis Sanchez sur le terrain et dans la vie de groupe ?

C’est un très grand professionnel. C'est un joueur avec beaucoup d'expérience, un très grand joueur, avec beaucoup d’expérience. Il a déjà marqué pas mal de buts pour le peu de matches qu'il a joué avec nous. Il nous donne beaucoup de confiance. Il est efficace dans la surface, il travaille aussi défensivement. Il va beaucoup nous apporter. C'est un plus pour l"équipe, on le sait il a gagné des trophées dans tous les clubs où il est passé, il est ici pour en gagner avec l'OM. On ne l'a pas eu pour le premier match de Coupe d'Europe, mais il sera avec nous demain. J'espère qu'il va faire un grand match et qu'il va continuer à marquer de nombreux buts.

"Les supporters sont là pour nous pousser, j'ai confiance en eux"

Quelles sont la ou les différences entre la Ligue 1 et la Ligue des champions ?

Honnêtement tout dépend de l'équipe face à laquelle on joue. On a joué Tottenham, une équipe anglaise, la c'est une équipe allemande, Il y a des différences de philosophie de jeu. Demain, on va jouer une équipe offensive. Peut-être un peu plus en difficulté défensivement. N'importe quelle erreur se paye cash en Ligue des champions, en Ligue 1 peut-être un peu moins. Il y a un niveau d"intensité plus élevé aussi, le niveau technique est plus relevé aussi. On va jouer de la même manière contre Tottenham, Francfort, Reims, le PSG. Peu importe contre qui on joue, on a nos idées de jeu et on se concentre sur nous-mêmes.

Cela fait dix ans que l'OM n'a pas gagné devant son public en C1, à quel ambiance t'attends-tu demain ?

Ce sera un match très important pour nous. Déjà, on a à coeur de le gagner, je pense qu'on a une magnifique équipe pour faire un beau parcours en Ligue des champions cette saison. C'est un match attendu par nos supporters, c'est le retour de la C1 au Vélodrome, c'est important pour eux. On sait qu'il seront là pour nous pousser, j'ai confiance en eux. J'espère qu'il n'y aura pas de débordement comme lors de Nice-Cologne. Je sais que nos supporters vont bien se comporter. Ce sera une fête. Un match de Ligue des champions, c'est la fête du football. On sera concentré sur le terrain et on sait qu'ils sont là pour nous aider à ramener les trois points.

"Tout ce qui m'arrive, je le mérite"

Vous connaissez la Bundesliga depuis la saison 2020-2021, à quoi vous attendez vous de Francfort demain et qui sont les joueurs les plus importants de cette équipe ?

C’est une très grande équipe, ils sont en Coupe d’Europe quasiment chaque année. En Ligue Europa, je l’ai affrontée avec Arsenal. C'est une grande équipe avec de très grands joueurs passés en France. Elle a beaucoup de qualité. Ce sera un match très relevé.

Cela fait plus d'un an que tu es à Marseille, tu es arrivé comme un pari, un espoir. On a maintenant l'impression que ça fait dix ans que tu es là, tu es un joueur de l'équipe de France.. Est-ce que des fois tu te dis c'est allé très vite pour moi ces derniers mois ?

Tout ce qui m’arrive, je le mérite. Je travaille depuis longtemps pour avoir ces récompenses-là. Avant de signer à l'OM, j'avais pas mal d'équipes qui me voulaient. J’ai fait un très bon choix en venant à l’OM. Je suis très heureux et très épanoui ici. Il y a eu pas mal de choses qui me sont arrivées depuis que je suis à l'OM. J’espère que ça va continuer. Ça va passer par le travail et la confiance avec toutes les personnes au club.

"Payet va nous apporter beaucoup de points cette saison"

Ce match est-il déjà éliminatoire pour l'OM en cas de défaite ?

Non pas du tout, il restera pas mal de matchs par la suite. Ce sera un match très important ça c'est sûr. Mais ce n'est pas parce qu'on le gagne qu'on sera qualifié, ou si on le perd qu'on sera éliminé. Ce sera un match important c'est certain, mais pas primordial pour la suite.

On a été habitué à te voir jouer plus bas, comment tu sens dans ce poste de milieu offensif ?

Ce n’est pas forcément une nouvelle position. J’ai joué les deux postes cette saison, j'ai au début joué plus bas et ensuite un peu plus haut. C’est une position dans laquelle j’apprends. L'axe d'amélioration, c'est dans les 25-30 derniers mètres, je dois être plus efficace. C’est une position qui me correspond, ça me laisse plus de libertés. C'est bénéfique pour moi. Peu importe le poste, ce qui m’importe le plus c'est de jouer, d'aider l'équipe, c’est d’être sur le terrain.

Qu'est-ce que peut vous apporter Dimitri Payet sur ce match de Ligue des champions ?

Dimitri Payet est un joueur très important pour nous. C’est le capitaine. Avec toute l'expérience qu'il a, on sait qu’il va nous aider, il peut des différences à n’importe quel moment. Il a eu des moments un peu plus difficile depuis le début de saison, mais il reste très concerné, même quand il commence sur le banc. Je sais qu'il va faire la différence demain, je sais qu'il va faire la différence ce week-end. C’est un joueur de classe mondial, qui nous apportera beaucoup de points cette saison.